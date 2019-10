Pesante allerta meteo | atteso forte maltempo | ecco i suggerimenti della Protezione Civile

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) Da stasera è prevista sull’Italia un’intensa ondata di. In caso di pioggia in atto diintensità e/o persistente, si raccomanda di: Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane. Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere, ovvero in aree prossime a precedenti movimenti franosi. Evitare di attraversare a piedi o con automezzi gli alvei dei corsi d’acqua. Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori Staccare il gas e l’elettricità nel caso di abbandono dell’abitazione per rischio allagamento. Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada ed in ...

