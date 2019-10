Per Hysaj trauma contusivo al torace

Infortunio Hysaj - paura Per il terzino del Napoli : gli aggiornamenti [FOTO] : Infortunio Hysaj – Si sta giocando Torino-Napoli. Partita ancora sullo 0-0, paura poco dopo la mezz’ora per una brutta caduta di Hysaj, terzino albanese della squadra ospite. Brutta caduta per l’esterno azzurro, dopo un contrasto con Ansaldi. Hysaj è atterrato a testa in giù, preso al volo per fortuna dal terzino granata, che ha evitato conseguenze ben peggiori. Tanta paura per Hysaj, ma il terzino del Napoli sta bene e ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : esce Hysaj Per infortunio - dentro Ghoulam : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Partita bloccata tatticamente, Torino molto ben messo in campo e il Napoli fatica a trovare spazio. 38′ Giallo per Lozano che trattiene per la maglia Lukic in progressione a centrocampo. 37′ Ansaldi doppia finta sulla fascia destra e cross in mezzo, finisce fuori la linea di fondo. 35′ Lukic ammonito per un fallo su Allan, gioco pericoloso. 34′ dentro Ghoulam ...

Napoli - difesa nuova con il Torino : LuPerto titolare - Malcuit favorito su Hysaj : Napoli, difesa nuova con il Torino: Luperto titolare, Malcuit favorito su Hysaj Napoli difesa nuova| Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ancelotti starebbe pensando ad una difesa inedita in vista del match di domani contro il Torino. Ovviamente più per costrizione che per esperimenti, vista la squalifica di Koulibaly e l’indisponibilità fisica di Mario Rui e Maksimovic, con un Ghoulam non al meglio come sempre ma che ...

Napoli - Hysaj non convocato Per il Genk : ecco il motivo : Napoli, Hysaj non convocato per il Genk: il motivo In un primo momento il Napoli aveva annunciato la convocazione di Elseid Hysaj per la partita di mercoledì a Genk. In serata il dietrofront dopo un confronto tra il calciatore, la dirigenza e il tecnico Carlo Ancelotti. L’albanese, che nelle ultime settimane ha dovuto far fronte a qualche acciacco fisico, preferisce restare al Centro Sportivo di Castel Volturno per continuare a lavorare in ...

Hysaj non va più in Belgio Per la Champions - il Napoli lo esclude dai convocati : L’albanese Hysaj non andrà più in Belgio col Napoli per la partita di Champions contro il Genk. Il terzino albanese, inizialmente tra i convocati, ne è stato escluso in serata. Non si tratta di motivi medici. Il calciatore dovrebbe stare bene. Ieri è entrato nel finale di partita, quando il Napoli si è ritrovato a dover fronteggiare l’assenza di entrambi i centrali: Manolas ha chiesto il cambio e Maksimovic si è accasciato per un ...

Napoli - i convocati Per il Genk : fuori Hysaj e Maksimovic : Emergenza difesa per Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Champions League con il Genk. Elseid Hysaj non sarà nel gruppo azzurro che partirà per il Belgio. Il terzino azzurro resterà ad allenarsi al Centro Tecnico. Out anche Maksimovic, che “ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro – fa sapere la società campana in una nota – Le sue condizioni ...

Hysaj gol e infortunio : “Ho chiesto la sostituzione Perché avevo un problema” [VIDEO] : Hysaj gol e infortunio: “Ho chiesto la sostituzione perché avevo un problema”. L’esterno azzurro parla ai media nel dopo partita di Albania-Islanda Hysaj gol e infortunio: “Ho chiesto la sostituzione perché avevo un problema”. L’ esterno azzurro parla ai media albanesi nel dopo partita di Albania-Islanda, gara terminata 4-2 grazie anche ad una sua rete. Il difensore azzurro, reduce da un’ ottima ...

Albania-Islanda - infortunio Per Hysaj (che aveva segnato) : Edy Reja, ct della nazionale albanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media dopo la vittoria contro l’Islanda. In particolare il tecnico ha confermato l’infortunio di Eiseid Hysaj, autore peraltro del gol del 2-1: “Hysaj si è infortunato. Non sapevo nemmeno se Bars e Mumyshaj avrebbero giocato 90 minuti” Si attendono maggiori notizie sulle condizioni dell’albanese. L'articolo Albania-Islanda, infortunio per ...

Hysaj - l’agente annuncia : “La SSC Napoli non ha voluto privarsene Per questi motivi…” : Il Napoli conferma Elseid Hysaj per due motivi Calciomercato Napoli – questione Hysaj, l’agente Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare alcune delucidazioni riguardo il futuro del suo assistito Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj? I motivi della permanenza sono due. Non si è trovato un accordo dal punto di vista economico e della formula. E poi non c’è stata la volontà, il ...

CorSport : Hysaj-Valencia - 24 ore Per chiudere altrimenti gli spagnoli penseranno ad altro : Il Valencia spinge per avere Hysaj. Il calciatore ha già comunicato il suo benestare. Ieri la rappresentanza del club si è presentata a Castel Volturno, scrive il Corriere dello Sport. Ha preferito incontrare Giuntoli di persona, per evitare incomprensioni telefoniche. Ci sono ancora dei dettagli da sistemare e tutto va chiuso nelle prossime 24 ore. altrimenti gli spagnoli abbandoneranno il tavolo e penseranno ad un’altra soluzione. L’offerta è ...

SKY – Napoli - sPeranza Icardi : spunta una nuova deadline. Hysaj ai saluti : Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline dopo rumors e voci a meno di una settimana dalla chiusura ufficiale del calciomercato SKY – Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline. Non è ancora chiusa, quindi, la pista che porta all’ attaccante argentino di proprietà dell’ Inter. Il club partenopeo continua a lavorare per cercare di chiudere una trattativa fatta di proposte ed offerte che vanno avanti ...

Di Marzio : “fatta Per Zappacosta alla Roma”. Salta quindi Hysaj : Gianluca Di Marzio annunci che la Roma ha praticamente chiuso col Chelsea per Davide Zappacosta. Domani dovrebbero svolgersi le visite mediche. La squadra di Fonseca prende così l’esterno di difesa che cercava. La formula, molto in voga in questo mercato, è quella del prestito. In questo caso secco. In giornata dovrebbe arrivare il placet del Chelsea. Salta quindi il trasferimento di Hysaj calciatore che al momento – siamo al 20 ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Hysaj resta il primo nome Per la corsia - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: i giallorossi starebbero proseguendo i contatti con il Napoli per trattare il cartellino dell'esterno albanese.