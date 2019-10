Parlamento Ue | Sassoli a Marzabotto | ‘Nazismo come il comunismo? Improprio equipararli

Il presidente del Parlamento Ue Sassoli boccia la nuova proposta di Johnson sulla Brexit : Il presidente dell’Euro Parlamento , David Sassoli , in un’intervista a “Der Spiegel” ha affermato che, “almeno nella loro forma attuale, le proposte britanniche” sulla Brexit “non costituiscono neanche in minima misura una base per un accordo che il Parlamento europeo possa approvare”. Sassoli ha riferito che il Parlamento esamina le proposte con molta attenzione “ma purtroppo il ...

Draghi saluta l'Euro Parlamento togliendosi i sassolini dal bazooka : Una dura replica ai Governatori delle banche centrali di Germania, Austria e Olanda. Una nuova sferzata a Berlino e agli altri Paesi del Nord Europa che hanno margini per spendere ma scelgono di accumulare ostinatamente surplus di bilancio. La difesa dei risultati ottenuti nella lotta alla disoccupazione dell’Eurozona di cui non esita a prendersi gran parte dei meriti. Ma soprattutto, una pietra sulle attuali regole di Bilancio di ...

“Comunismo e nazismo sono stati posti sullo stesso piano”. Polemica Leu con Sassoli su risoluzione dell'Euro Parlamento : La risoluzione dell’Europarlamento sulla memoria europea che ha condannato il comunismo come sistema politico “totalitario” fa discutere LeU e David Sassoli .“Comunismo e nazismo sono stati posti sullo stesso piano”, hanno denunciato Francesco Laforgia e Luca Pastorino, senatore e deputato di Liberi e Uguali, “una falsificazione ignobile come è ignobile che a votarla siano stati tanti sedicenti ...

Brexit - decine migliaia in cortei contro sospensione Parlamento. Sassoli - accordo raggiunto è migliore possibile : Diverse migliaia di persone hanno sfilato per le strade della Gran Bretagna, in un'ottantina di manifestazioni, per denunciare il "colpo di Stato" attuato dal premier, Boris Johnson, con la sua decisione di sospendere il Parlamento nei giorni cruciali prima della scadenza di Brexit, prevista per il 31 ottobre. I manifestanti si sono riuniti a Manchester ma anche a Edimburgo (in Scozia) e Belfast (Irlanda del Nord) con lo slogan "Stop al colpo di ...