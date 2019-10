Paratriathlon | World Cup Alanya 2019 | Anna Barbaro vince in Turchia con la guida

Paratriathlon - World Cup Alanya 2019 : i convocati dell’Italia. Quattro azzurri alla ricerca di punti per il ranking paralimpico : Riprende la World Cup di Paratriathlon e ricomincia così la corsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: il circuito fa tappa in Turchia, per la precisione ad Alanya, il 6 ottobre, dove saranno i palio anche punti importanti per il ranking paralimpico che qualifica ai Giochi del prossimo anno. Quattro gli azzurri in gara domenica: nella categoria PTWC saranno al via Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) tra gli uomini e Rita Cuccuru (Woman ...