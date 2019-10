Overwatch | annunciato il romanzo The Hero of Numbani

Fonte : eurogamer

(Di domenica 6 ottobre 2019) E dopo corti animati e fumetti, gli eroi disi apprestano ad arrivare anche nelle librerie con "Theof", unpubblicato da Scholastic in arrivo nel corso del 2020.La storia vedrà come protagonista Efi Oladele, una vecchia conoscenza per i fan. Efi è una giovane prodigio che ha creato Orisa, uno degli eroi dello sparatutto multiplayer di Blizzard. Stando alla sinossi, nelapparirà anche Lucio, mentre Doomfist sarà l'antagonista."Nella tecnologicamente avanzata città africana di, in un futuro non molto distante, gli umani vivono in armonia con robot umanoidi conosciuti come Omnics. Ma quando i terroristi provano a frantumare questa unità, sorgerà un'eroina di nome Efi Oladele!", recita la sinossi.Leggi altro...

