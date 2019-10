Orticaria cronica severa | niente rimborso del farmaco Xolair dopo 12 mesi di cura

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Un incubo che sembra non finire mai. È quello che vivono i circa centomila italiani affetti da(che non rispondono più agli antistaminici) che non possono accedere allacon il(Omalizumab è il principio attivo) oltre il secondo ciclo di trattamento. Nonostante i benefici. Nonostante l’assenza di controindicazioni. L’Aifa, l’Agenzia italiana del, nella determina del 2015, con cui Omalizumab già impiegato per l’asma veniva inserito come terapia anche per questa patologia, aveva stabilito che la rimborsabilità a carico del Ssn del medicinale si potesse estendere fino al massimo 12, l’equivalente di due piani terapeutici. Il motivo sarebbe l’insufficienza di studi clinici di trattamento per periodi superiori al momento della registrazione del. “Una follia – insorge Riccardo Asero, allergologo della Clinica San Carlo di ...

