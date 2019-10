Oroscopo 7 ottobre | per il Capricorno prudenza nelle scelte lavorative

Oroscopo dal 7 al 13 ottobre : momenti speciali per Pesci e Toro : Il mese di ottobre è ormai arrivato, portando una ventata di freschezza e novità per i nativi di molti segni dell'Oroscopo. Infatti, nel corso della seconda settimana del mese ci saranno non pochi cambiamenti per quanto concerne gli astri e la loro influenza. Segni come Cancro e Leone dovranno affrontare dei turbamenti interiori molto particolari, mentre sarà un periodo più positivo per Pesci e Toro che vivranno dei momenti speciali in compagnia ...

L’Oroscopo Paolo Fox di domani - 7 ottobre : previsioni inizio settimana : Paolo Fox, oroscopo di domani (7 ottobre): previsioni dei segni di Aria Qui di seguito le previsioni segno per segno del 7 ottobre secondo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Aria (tratto dallo Stellare pubblicato sul settimanale DiPiù). GEMELLI: c’è qualche problema in amore che andrà risolto. Per quanto riguarda il lavoro è meglio battere il ferro finché è caldo. BILANCIA: domani proveranno una grande voglia di mettersi in ...

L'Oroscopo di lunedì 7 ottobre : idee chiare per Cancro - cambiamenti per Gemelli : L'Oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto a rivelare che lunedì sarà per tutti i 12 segni zodiacali. Come si suol dire 'il buongiorno si vede al mattino' e quindi l'intera settimana potrebbe essere influenzata da questa giornata. Si riparte tra studio, lavoro, faccende domestiche e interminabili viaggi sui mezzi pubblici e privati. Tuttavia, le previsioni astrologiche di questo lunedì vedono un buon cielo caratterizzato dalla presenza di Luna ...

L'Oroscopo del giorno - lunedì 7 ottobre : Mercurio verso Sagittario - Acquario fortunato : Durante la giornata di lunedì 7 ottobre, la situazione amorosa dei nativi Gemelli migliorerà sotto ogni punto di vista, mentre Leone riuscirà a chiarire una questione irrisolta che riporterà equilibrio nella vita privata. Bilancia sarà particolarmente ambizioso sul fronte lavorativo, mentre per Sagittario saranno favoriti i viaggi che amplieranno il loro bagaglio culturale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di lunedì 7 ...

Oroscopo del giorno 7 ottobre : energico il Cancro - Bilancia impegnata : La seconda settimana del mese sta per iniziare, è quindi interessante osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di lunedì 7 ottobre. Un quadro astrale positivo accompagna i nati sotto il segno del Cancro, che recuperano energia e vitalità. Al contrario sarà una giornata sottotono per la Bilancia, completamente assorbita dagli impegni lavorativi, e per il Leone, che a causa della stanchezza accumulata, potrebbe ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : Ariete voltagabbana - Acquario galante : Nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 troveremo Venere passare dallo Scorpione, dove stazionano anche il Sole e Mercurio, al segno del Sagittario, dove faranno compagnia a Giove. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Ariete voltagabbana Ariete: voltagabbana. I nativi durante questa settimana potrebbero cambiare più e più volte la ...

Oroscopo settimana dal 21 al 27 ottobre : Capricorno a riposo - Cancro seducente : L'arco settimanale che va da lunedì 21 a domenica 27 ottobre le posizioni astrali cambieranno soltanto in parte. Il Sole si sposterà nella costellazione dello Scorpione unendosi a Mercurio e Venere, mentre Marte permarrà nella costellazione della Bilancia, rendendola estremamente irritabile. Il Capricorno avrà nei suoi gradi ancora Plutone e Saturno, mentre Nettuno rimarrà in Pesci e Urano nel Toro. Favoriti in amore i segni di acqua. A seguire, ...

Oroscopo weekend 19 e 20 ottobre : Toro e Scorpione in rialzo : Il weekend del 19 e del 20 ottobre si prospetta sereno e ricco di avvenimenti che daranno motivo ai segni dello zodiaco di potersi distrarre, divertirsi e magari anche di concedersi qualcosa di diverso dal solito. Sarà il caso dei nativi dei segni della Bilancia, della Vergine, dell'Acquario e dei Pesci. Saranno invece meno disposti a circondarsi di persone i nativi dei segni dei Gemelli e del Sagittario....Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno 8 ottobre - ultimi sei segni : gran martedì con Venere in Scorpione : L'oroscopo del giorno 8 ottobre 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo martedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo in merito a quali saranno i segni migliori del giorno. In evidenza quest'oggi l'ingresso di Venere in Scorpione, transito di un certo spessore in ambito astrologico capace di ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 5 all’11 ottobre 2019 : Sul settimanale 'Di Più' le previsioni dell'astrologo più seguito dagli italiani. Amore, fortuna, lavoro: segno per segno...

Oroscopo della settimana - Paolo Fox - e previsioni di oggi - 6 ottobre : Paolo Fox: Oroscopo di oggi, domenica 6 ottobre 2019, e della settimana. Le previsioni Dal numero speciale di DiPiù “Stellare” di ottobre, uscito in edicola alcuni giorni fa, sveliamo in questo pezzo alcune informazioni relative alle previsioni settimanali di Paolo Fox, con l’Oroscopo di oggi, domenica 6 ottobre, per ognuno dei dodici segni zodiacali. L’Oroscopo di oggi di Paolo Fox del segno della Bilancia parla di ...

L'Oroscopo di domani 7 ottobre - da Ariete a Vergine : classifica - ottimo lunedì per i Leone : L'oroscopo di domani lunedì 7 ottobre 2019 rende disponibili le ultime previsioni su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima metà dello Zodiaco. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante l'Astrologia applicata al primo giorno della settimana? Come da titolo iniziale, in prima lista e ben sostenuto a 'quattro mani' da una meravigliosa Luna appena entrata in Acquario, il Leone. Il tenace segno di Fuoco potrà vantarsi del titolo di ...

Paolo Fox - Oroscopo prossime settimane : previsioni da metà ottobre : oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni dalla metà alla fine del mese di ottobre 2019 ottobre è iniziato ormai da quasi 7 giorni perciò, sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiù denominato “Stellare”, contenente lo zodiaco di tutto il mese, sveliamo di seguito piccole informazioni generali, per ogni segno, relative alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox della seconda metà di ottobre 2019 (quindi dalla parte ...

Oroscopo 6 ottobre : discussioni sul lavoro per i nati dei Pesci : Si chiude la prima settimana del mese di ottobre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 6 ottobre 2019, giornata che vedrà nati sotto il segno zodiacale della Vergine vivere maggiori successi in amore. Per i Gemelli nuove opportunità nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore giornata particolare, c'è da rivedere ...