Orlando a Renzi | Basta ultimatum | Lui risponde | Ecco perché ho

(Di domenica 6 ottobre 2019) Matteocontinua ad essere divisivo anche dopo aver lasciato il Partito Democratico. La lettera inviata al Corriere e le interviste rilasciate dall'ex Presidente del Consiglio stanno, oggettivamente, interferendo nel dialogo interno al Governo. È chiaro un po' a tutti chevoglia cercare di apparire con un piede dentro ed uno fuori dal Governo, approfittando di questo momento per lanciare la propria campagna elettorale in vista dell'occasione più propizia per rompere.Dal 18 al 20 ottobre si terrà la decima Leopolda e c'è già preoccupazione per le bordate che sparerannoed i suoi da Firenze. Parlando alla Festa Dems di Rimini, Andreaha invitatoa non lanciareseguendo l'esempio sbagliato che ha dato Salvini quest'estate: "Noi non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele da qui a quando si voterà, noi vogliamo cambiare l'Italia. E per ...

