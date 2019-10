Orlando a Renzi : "Basta ultimatum"<br>Lui risponde : "Ecco perché ho lasciato il Pd" : Matteo Renzi continua ad essere divisivo anche dopo aver lasciato il Partito Democratico. La lettera inviata al Corriere e le interviste rilasciate dall'ex Presidente del Consiglio stanno, oggettivamente, interferendo nel dialogo interno al Governo. È chiaro un po' a tutti che Renzi voglia cercare di apparire con un piede dentro ed uno fuori dal Governo, approfittando di questo momento per lanciare la propria campagna elettorale in vista ...

Governo : Parrini (Pd) - ‘Orlando ricordi che avversario non è Renzi’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – ‘Io quest’anno alla Leopolda non andrò, perché sarà il luogo di fondazione di un partito diverso dal mio e la cui nascita ho giudicato un grave errore. Ma ci sono stato sempre negli anni scorsi. E vorrei dire ad Andrea Orlando che il paragone col Papete non ha alcun fondamento. Cerchiamo di ricordarci tutti che il nostro avversario non è Renzi. I nostri avversari sono Salvini e la ...

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda delega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dalla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...

Governo - Orlando contro Renzi : “Ultimatum della Leopolda come quelli del Papeete. Se qualcuno ha altri disegni lo dica subito” : “Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c’è la tenuta della democrazia liberale in questo paese e chi mette in discussione, giocando col fuoco, la tenuta di questo Governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale di questo paese”. Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ...

Governo - nuova stoccata di Renzi a Conte : “Si occupi dei temi”. Orlando : “Con interviste e ultimatum - si sfascia tutto” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo stanno creando tensioni nella maggioranza di Governo. Dopo lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo, il leader ...

Orlando punge Renzi : "Peggio andrà nei sondaggi e più farà casino" : "Penso che la scissione sia stato un danno grande per il governo e la tenuta della maggioranza". Lo ha detto Andrea Orlando sul palco della festa Dems a Rimini. "Peggio andrà nei sondaggi e più farà casino", ha inoltre commentato riferendosi a Matteo Renzi, "creera' fibrillazioni. Farà di tutto per attirare l'attenzione. Il governo secondo me reggerà". Orlando ritiene che le dichiarazioni dell'ex premier siano "la ...

Giustizia - Renzi : “Più d’accordo con Bonafede che con Orlando sul sorteggio per il Csm” : La riforma della Giustizia è uno dei primi temi su cui la nuova maggioranza di governo deve trovare un’intesa e su cui i Renziani potrebbero mettere i bastoni tra le ruote. “Io sul Consiglio superiore della magistratura sono più d’accordo con Bonafede che con Orlando“, dice però Matteo Renzi in un’intervista al Foglio, che sarà in edicola lunedì. Il leader di Italia Viva analizza il disegno di legge discusso venerdì dal ...

Pd : Orlando - ‘Renzi estraneo? Momenti difficili per tutti in questi anni’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Ho letto che uno dei motivi che avrebbero portato alla scissione starebbe nel senso di estraneità fatto percepire dalle parole e forse dagli sguardi dei compagni di partito. Non sto qui a ripercorrere questi anni, non c’è tempo e tutti vogliamo e dobbiamo guardare avanti. Mi limito a dire che abbiamo vissuto tutti Momenti difficili”. Lo dice Andrea Orlando alla Direzione Pd a proposito ...