Notte di riflessione a Genova | panchine traballanti | i nomi al vaglio di Preziosi e

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019)nella. Anon avranno sicuramente dormito sonni tranquilli. Lunghe riflessioni nei post gara di Verona-Samp e di Genoa Milan. Situazione critica in casa blucerchiata, dopo il match del Bentegodi si è presentato ai microfoni soltanto il presidente Ferrero, che ha affermato di voler valutare e decidere. Niente conferenza per Di Francesco. Diversa la situazione in casa rossoblu, Andreazzoli si è presentato ai microfoni e ha parlato di episodi sfavorevoli. Come dargli torto. Effettivamente, è stata una partita pazza quella del Ferraris, piena di episodi e ben giocata dai rossoblu a parte l’appannamento di inizio ripresa. Forse severo, al momento, un possibile esonero del tecnico del Grifone, ma i due presidenti stanno valutando. Diversi ial, ma ce n’è uno incredibilmente conteso: Stefano Pioli. Oltre a Nicola, Di Biagio e ...

CristinaCo77 : Riflessione serale: ??La cosa bella della notte sarebbe andare a letto in pace sapendo d'aver fatto qualcosa di bell… - diabolus_teoh : RT @editoreruggeri: Riflessione del Signor CEO: “Hanno ragione i leader fascio comunisti (Xi Jinping e altri) a promuovere solo fedelissimi… - tablerider : RT @editoreruggeri: Riflessione del Signor CEO: “Hanno ragione i leader fascio comunisti (Xi Jinping e altri) a promuovere solo fedelissimi… -