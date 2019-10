Notte della Luna | gli astrofili di Palidoro hanno incantato grandi e piccini GALLERY

Conto alla rovescia per la Notte della Luna : Il 5 ottobre è in programma l’International Observe the Moon Night (InOMN), l’iniziativa mondiale promossa dalla NASA per incoraggiare l’osservazione del nostro satellite. Migliaia gli eventi organizzati nel mondo, quest’anno dedicati alla missione Apollo 11, a 50 anni dall’alLunaggio. La Notte della Luna è nata nel 2010, “sull’onda dell’entusiasmo e del successo generato dall’ingresso in ...

Domani “La Notte internazionale della Luna : Moonwatch party” - appuntamento al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : Sabato 5 ottobre si celebra la decima edizione de “La Notte internazionale della Luna: Moonwatch party”, l’interessante esperienza che dal 2010 ha portato tutto il mondo ad osservare la Luna nella stessa serata. L’iniziativa è promossa dalla NASA, l’agenzia spaziale americana, e nel nostro paese è supportata dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. L’obiettivo è quello di proporre osservazioni al telescopio ...

Il dilemma della modalità Notte per la fotocamera del Samsung Galaxy S8 : facciamo chiarezza : Diversi utenti in questi mesi si sono chiesti se arriverà mai un importante aggiornamento per il Samsung Galaxy S8, tramite il quale dovrebbe essere aggiunta la modalità notte alla fotocamera. Al di là di numerosi supporti esterni sotto questo punto di vista, infatti, i possessori dello smartphone lanciato sul mercato più di due anni fa sarebbero davvero felici di fare questo step. Cosa possiamo aspettarci dopo le recenti notizie sull'ultima ...

“Dove sei?!”. Urla e dolore a Temptation Island Vip : lei è con l’altro. Alex Belli disperato nel cuore della Notte : Non c’è pace per gli isolani di Temptation Island Vip. La quarta puntata ha lasciato strascichi importanti e pure le anticipazioni delle quinta non prometto nulla di buona. Al centro della discussione ci saranno infatti, tra gli altri, Alex Belli e Delia Duran, coppi da poco sbarcata in Sardegna e che da 11 mesi ha dato il via a una relazione che, a detta di tutti, sembra andare a gonfie vele. Bellissimi entrambi e molti innamorato, è una delle ...

Basket - i migliori italiani della prima e seconda giornata di Serie A. Andrea MezzaNotte guida la riscossa delle nuove leve : Dopo la prima settimana di Serie A 2019-2020, si può iniziare a delineare anche il rendimento offerto dall’intero plotone italiano che si è messo in gioco tra martedì e ieri, con numerosi volti nuovi e alcune riconferme piacevoli. Ma andiamo a vedere il tutto nel dettaglio. La principale bella novità della stagione appena iniziata porta il nome di Andrea Mezzanotte. Alla sua seconda stagione a Trento, l’ex Treviglio sta ricevendo ...

La Notte Europea della Ricerca : tante presenze all’Agenzia Spaziale Italiana : Giochi e attività, laboratori per grandi e piccini, un planetario per conoscere la volta stellata, mostre di fumetti, proiezioni cinematografiche e visite guidate dedicate all’architettura della sede. Questo e molto altro ciò che l’Agenzia Spaziale Italiana ha proposto in occasione della Notte Europea della Ricerca. Anche per l’edizione 2019 i partecipanti che hanno varcato le porte dell’agenzia hanno registrato un affluenza significativa ...

Notte dei ricercatori - in 27 Paesi la festa della scienza dedicata al clima e al patrimonio culturale. Tanti gli eventi in Italia : Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27 Paesi – Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate al clima e al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardine della Notte Europea dei ricercatori, la grande festa della scienza che tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito ...

Torino - “Drughi Juve liberi” : centinaia di manifesti affissi nella Notte in città dagli ultras bianconeri dopo gli arresti dei capi della curva : Hanno approfittato ancora una volta della notte per appendere sui muri di Torino le loro rivendicazioni. centinaia di manifesti neri con la scritta “Drughi Juve liberi” e la silhouette dei personaggi di “Arancia meccanica” sono stati incollati dagli ultras dei “Drughi giovinezza”, la parte più giovane dell’importante gruppo del tifo organizzato della Juventus. “Il mondo è davvero pieno di pericoli, ...

Caltanissetta - nella Notte il blitz della polizia colpisce la Stidda - centinaia gli arresti tra Gela e la Lombardia : Sofia Dinolfo Una maxi operazione quella condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta che ha sgominato un esercito di "500 leoni" La Stidda di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata colpita nel cuore della sua organizzazione. È successo questa notte, a seguito di una maxi operazione eseguita dalla polizia su disposizione della Direzione Investigativa Antimafia nissena che ha portato all’arresto 35 ...

Reggio Calabria - drammatico incendio nella Notte tra le case delle colline della città : panico - fuga e disperazione [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:00, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi : Era il mio amico della Notte : In una nuova intervista concessa a Nuovo tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha rivelato alcune indiscrezioni sulla sua vita privata e sulla sua carriera. In particolare, la Dalla Chiesa ha parlato a ruota libera dell'addio a Forum, il nuovo ingaggio a Italia sì e l'amore vissuto con il compianto Fabrizio Frizzi. Particolarmente forti sono le dichiarazioni che la Dalla Chiesa ha rilasciato sul ...

Notte dei Ricercatori : alla scoperta della scienza con il CNR : Un appuntamento fisso anche per il Consiglio nazionale delle ricerche, la Notte dei Ricercatori, evento indetto dalla Unione Europea per sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto le nuove generazioni sul ruolo della scienza per lo sviluppo della società. La manifestazione si terrà il 27 settembre in molte sedi del Cnr, che partecipa a sei dei nove progetti finanziati dalla Ue per la Notte (Meet, Bright, Society, Sharper, Ern Apulia e ...

Wanda Nara hot sui social : la buonaNotte della moglie di Icardi è bollente [GALLERY] : Wanda Nara scalda l’atmosfera sui social: gli scatti hot della moglie di Mauro Icardi fanno impazzire i fan Wanda Nara riesce sempre a far scatenare i suoi follower sui social: nonostante la sua assenza dal calcio italiano, visto il trasferimento del marito Mauro Icardi al PSG, la showgirl argentina è sempre presente a Tiki Taka, al fianco di Luigi Pardo, dove legge i risultati delle partite e la classifica, avendo dunque un ruolo ...

Andrea Damante avrebbe passato una Notte di fuoco con la Canessa : lo scoop della Marzano : Andrea Damante in queste settimane è tornato nuovamente sulla cresta dell'onda, complice la pubblicazione del libro 'Le corna stanno bene su tutto', scritto dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, che per la prima volta ha messo nero su bianco la vicenda dei tradimenti. Ma in queste ultime ore si sta molto parlando di Andrea anche per lo scoop lanciato da Deianira, la quale in seguito ad un po' di segnalazioni ha fatto sapere che il tronista ...