Netflix arriva su Sky Q e avrà un’offerta “integrata”

Sky - arriva Netflix su Sky Q. E dal 2020 gli abbonamenti internet : Andrea Zappia di Sky all’Ey digital summit Capri – Sky lancerà i suoi abbonamenti internet in fibra entro la prima metà del 2020, mentre è ormai questione di giorni l’approdo di Netflix sulla piattaforma Sky Q, il contenitore multimediale per gli abbonati della pay tv. Come ha spiegato Andrea Zappia, amministratore delegato per l’Europa continentale di Sky a margine dell’Ey digital summit, il forum sull’innovazione ...

Zappia (Sky) : «Faro su contenuti e loro aggregazione. Netflix arriva su Sky Q». : «NetFlix è una azienda straordinaria che non sarebbe esistita negli anni '90. Oggi l'innovazione tecnologica non basta, ci vogliono i capitali finanziari che consentono di bruciare cassa». L'esempio di come sta cambiando il mercato della tv e dei contenuti giunge da Andrea Zappia, Chief executive continental Europe di Sky, che dal palco del Digital Summit racconta la...

Dentro la mente di Bill Gates - su Netflix arriva la docu-serie sul fondatore di Microsoft che ora vuole salvare il mondo : “Che il mio cervello smetta di funzionare”. È questa la più grande paura di Bill Gates, fondatore di Microsoft. Ed è lo stesso imprenditore a dirlo rispondendo a una domanda nella docu-serie appena rilasciata da Netflix Dentro la mente di Bill Gates. L’ideatore di Windows e Office, tra le menti più brillanti degli ultimi anni, parla anche di quello di cui si occupa ora: energia, cambiamento climatico e delle sue intenzioni di filantropo di ...

Le Ragazze del Centralino 5 su Netflix nel 2020 : arriva una new entry dopo l’addio di Maggie Civantos : Le riprese de Le Ragazze del Centralino 5 sono già iniziate la scorsa primavera, proseguendo praticamente senza sosta rispetto a quelle della quarta stagione, ma la serie non sarà sulla piattaforma prima del 2020, stando all'ultimo aggiornamento della pagina Wikipedia dedicata a Las Chicas del Cable. Come sempre accade alle produzioni Netflix, quando queste vengono rinnovate per almeno un paio di capitoli, le due stagioni in questione vengono ...

Seinfeld arriva su Netflix : la guerra tra servizi streaming si fa con i titoli storici : A vederla da qui, la guerra tra servizi di streaming on demand negli Stati Uniti per accaparrarsi titoli andati in onda una decina o più di anni fa fa sorridere. Il giro di soldi che c'è dietro il tentativo di avere sit-com cult come Friends, The Big Bang Theory e Due Uomini e Mezzo ci dimostra, però, che negli Stati Uniti quando si parla di sit-com si parla di un mercato che fa gola a tutti, addetti ai lavori e spettatori.Immaginatevi, ...

A 30 anni dal debutto arriva Seinfeld su Netflix - la sit-com che ha definito un genere : Per l'arrivo di Seinfeld su Netflix bisognerà attendere più di un anno, ma la notizia è comunque entusiasmante: il gigante dello streaming ha acquistato i diritti per la trasmissione globale di tutti i 180 episodi della sitcom considerata pionieristica del genere. L'accordo della durata di cinque anni, che decorrerà dal 2021, è stato siglato tra Netflix e Sony Pictures Television, che controlla i diritti di distribuzione della serie NBC. ...

Finale de Le Regole del Delitto Perfetto 4 su Rai4 - l’intera stagione arriva su Netflix a settembre : Martedì 3 settembre Rai4 trasmette il Finale de Le Regole del Delitto Perfetto 4, con gli ultimi tre episodi della stagione in onda in prima tv in chiaro sulla rete quest'estate, in seconda serata. Il legal thriller di Pete Nowalk, prodotto dalla ShondaLand di Shonda Rhimes, giunge a conclusione con la quarta stagione dedicata ai mesi successivi alla morte di Wes Gibbins, della quale la protagonista Annalise Keating (Viola Davis) è stata ...

The Witcher di Netflix potrebbe arrivare sul piccolo schermo a partire dal 1° novembre : Secondo alcune indiscrezioni, la serie TV di The Witcher con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt, potrebbe essere mandata in onda tra poco più di due mesi, ovvero il 1° novembre.Giovanni Eūgene Altamarquéz, produttore esecutivo di Netflix ha recentemente indicato attraverso il suo blog e la sua bio di Twitter, la data di uscita dello show che si attesterebbe tra fine ottobre ed il primo novembre.Lo spettacolo quindi potrebbe anche ...

Narcos arriva in chiaro su Rai 4 : Netflix cambia strategia? : E' stata annunciata insieme alle altre novità della prossima stagione, eppure l'arrivo di Narcos in chiaro, da novembre su Rai 4, è un raro caso di passaggio di una serie originale Netflix sulla tv generalista. Un fenomeno che da quando la piattaforma di streaming on demand è arrivata in Italia, nel 2015, era praticamente (e giustamente) sparito.Ora, invece, ci risiamo: nell'annunciare le novità della prossima stagione, la rete Rai ...

L'11 ottobre arriva su Netflix il film di Breaking Bad : Dopo anni di voci e trepidante attesa, adesso i fan di Breaking Bad hanno una data da segnare in rosso sul calendario. Il prossimo 11 ottobre sarà disponibile su Netflix il film di Breaking Bad, El Camino. La pellicola, scritta e diretta da Vince Gilligan, ideatore e showrunner della fortunata serie, secondo la breve sinossi resa pubblica, riprenderà esattamente dove si è conclusa la quinta stagione e sarà incentrata sul personaggio di Jesse ...

La prima serie da protagonista di Paul Rudd arriva su Netflix : trama e foto di Living with Yourself : Destinata a diventare una delle uscite più attese per quest'autunno, Living with Yourself è la prima serie da protagonista di Paul Rudd ed è in arrivo in streaming su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, venerdì 18 ottobre. Il celebre interprete di Scott Lang, il secondo Ant-Man nell'omonimo film dei Marvel Studios presente anche nel film Captain America: Civil War e nella pellicola dei record Avengers: Endgame di ...