Movida violenta a Napoli | accoltellato 17enne al Vomero | fermato l' aggressore | ha solo 18

Movida violenta al Vomero : ragazzo di 17 anni ferito a coltellate : Un ragazzino di 17 anni , residente a Miano, incensurato, è stato accoltellato questa sera in via Scarlatti al Vomero . ferito a una spalla, è stato trasportato al Cardarelli. Le sue...

Movida violenta - botte da orbi in riva al mare : due giovani in ospedale - gli altri in fuga : Una maxi rissa tra due gruppi di ragazzi è scoppiata la notte scorsa intorno all?una a Piazza a mare, sul porto di Pozzuoli. Sono stati momenti di grande panico tra la gente che...