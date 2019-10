MotoGp – Palla 8 in buca d’angolo | Marquez è campione del mondo | le immagini della festa

Fonte : sportfair

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il pilotaHonda ha festeggiato con unada biliardo numero 8 il suo ottavo titolo in carriera, il sesto inMarcdeldiper la sesta volta in carriera, otto i titoli mondiali complessivi se si contano anche quelli in 125 e 250. Una bacheca immensa per un pilota di 26 anni che sta riscrivendo record su record, entrando di diritto nel gotha del motociclismo. In Thailandia il pilota spagnolo ha festeggiato vincendo la gara, rendendosi protagonista di un siparietto divertente con stecca eda biliardo rigorosamente numero 8.prima va ine poi esulta con i propri tifosi, portandosi poi la gigantescasul podio. Nella gallery tutte le foto…L'articolo8 ind’angolo,del: lein Thailandia GALLERY ...

studiolegalefp1 : RT @toMMilanello: Palla in buca! ?? @marcmarquez93 è CAMPIONE DEL MONDO per l’ottava volta, la quarta consecutiva. È lui il re del Motomond… - toMMilanello : Palla in buca! ?? @marcmarquez93 è CAMPIONE DEL MONDO per l’ottava volta, la quarta consecutiva. È lui il re del Mo… - CyndyAnastasia : RT @gponedotcom: Marquez mette l'8a palla in buca: tutti i suoi record: Marc continua a riscrivere i libri di storia ed è uno dei soli sei… -