MotoGP | Pagelle GP Thailandia 2019 | Marquez entra nella leggenda | Quartararo dà tutto

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Tanto tuonò che piovve! Marc, come ampiamente previsto, si aggiudica il suo ottavo titolo iridato, il sesto in, e lo fa vincendo di forza il Gran Premio di(clicca qui per la cronaca) della classe regina. Lo spagnolo piega all’ultimo respiro un Fabiosensazionale, mentre per tutti gli altri non rimangono che le briciole. Maverick Vinales e Andrea Dovizioso con le unghie e con i denti fanno il loro massimo, Valentino Rossi sparisce in fretta, mentre Jorge Lorenzo ormai sembra un turista sul tracciato. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara di Buriram. LEDEL GP DIMarc(Honda) 10 e lode: non ci sono ormai aggettivi. 8 volte campione del mondo, 6 in, 9 vittorie in questa stagione e successo anche a Buriram, il secondo nelle 2 edizioni disputate, con una gara splendida. ...

OA_Sport : #MotoGP, Pagelle #ThaiGP 2019: #Marquez entra nella leggenda, #Quartararo dà tutto, #Vinales stringe i denti,… -