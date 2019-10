MotoGp – Jorge Lorenzo insoddisfatto | che stoccata alla Honda | “qui peggio di Aragon

Fonte : sportfair

(Di domenica 6 ottobre 2019)chiude 18° la gara del Gp della Thailandia: altra prova incolore per lo spagnolo che punta il dito controÈ partito 18°, ha concluso nella stessa posizione ma grazie ai ritiri di Mika Kallio e Aleix Espargaro. Quella di Buriram è stata l’ennesima gara da dimenticare per, alle prese con una condizione fisica in leggero miglioramento ma con i soliti problemi legati al feeling con la moto. Nel giorno in cui Marc Marquez, compagno di scuderia, vince il titolo Mondiale,non manca di rifilare una netta: “non c’è stato niente di positivo, a parte la mia condizione fisica. Sono molto lento e ho uno svantaggio in termini di secondi troppo importante rispetto agli altri, non ho buone sensazioni in frenata. Il limite lo crea il motore, che è il problema principale. A Motegi i problemi continueranno ad esserci, non proveremo ...

