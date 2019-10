MotoGP in tv | GP Thailandia 2019 | orario d’inizio della gara | palinsesto SKY e TV8

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il conto alla rovescia sta per terminare, manca ormai pochissimo al via del Gran Premio dianche per la classe. Alle ore 9.00 italiane scatterà unapotenzialmente decisiva per l’assegnazione del titolo iridato, con lo spagnolo Marc Marquez prossimo a laurearsi per l’ottava volta in carriera campione del mondo. Il pilota di Cervera dovrà fare due punti in più di Andrea Dovizioso per poter festeggiare già a Buriram con quattro round d’anticipo, altrimenti l’appuntamento sarebbe rimandato a Motegi tra due settimane. Oltre alla Honda di Marquez, gli altri favoriti per il successo odierno sono le Yamaha di Quartararo e Vinales, mentre Valentino Rossi dovrà rimontare dalla terza fila cercando di rientrare al più presto in lotta per il podio. Il Gran Premio disarà visibile in diretta tv su Sky Sported in diretta ...

