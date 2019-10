MotoGP | GP Thailandia 2019 | l’Italia non ha un pilota all’altezza per lottare con Marquez

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Ho faticato all’inizio ma poi sono venuto fuori alla distanza” : Un nono posto non è certo una grande conquista per Danilo Petrucci. Il pilota umbro è l’emblema delle difficoltà della Ducati in difficoltà nel 15° round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia). Una prestazione chiaramente influenzata da una GP19 non in grado di essere prestazionale in percorrenza, come anche il mancato podio di Andrea Dovizioso conferma. Di seguito le dichiarazioni di Petrucci ai microfoni di ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Jorge Lorenzo - che senso ha? Umiliazioni in serie per un campione del mondo caduto in basso : Se gli ultimi appuntamenti erano risultati simili ad una vera e propria Via Crucis, oggi il Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP è andato addirittura oltre per Jorge Lorenzo. Il maiorchino, ormai, sta vivendo un calvario sportivo che non sembra avere fine. Nella gara di Buriram, infatti, il numero 99 ha concluso in 18esima posizione con un ritardo abissale: 54.726 secondi. Già di per sè un gap che non ha spiegazioni, che diventa ancor più ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : gli highlights della gara. Marc Marquez la spunta su Quartararo - 3° Vinales : Marc Marquez batte Fabio Quartararo in volata, vince il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista aritmeticamente l’ottavo titolo iridato della carriera nel Motomondiale. Il fuoriclasse nativo di Cervera ha raccolto il nono successo di tappa stagionale precedendo di un soffio un ottimo Quartararo, sempre più vicino all’appuntamento con la prima vittoria nella classe regina. Sul podio anche un buonissimo Maverick Viñales, terzo con ...

MotoGP - Valentino Rossi deluso in Thailandia : il pesarese lancia un preciso avvertimento alla Yamaha : Il pilota della Yamaha commenta amaramente l’ottavo posto ottenuto in Thailandia, lanciando un messaggio al proprio team Altra gara complicata per Valentino Rossi, il pilota della Yamaha non riesce ad andare oltre l’ottavo posto in Thailandia, pagando i problemi di aderenza della sua M1. AFP/LaPresse Una giornata da dimenticare per il pesarese, costretto all’ennesimo Gran Premio da affrontare di rimessa, limitando i danni ...

MotoGP – Palla 8 in buca d’angolo - Marquez è campione del mondo : le immagini della festa in Thailandia [GALLERY] : Il pilota della Honda ha festeggiato con una Palla da biliardo numero 8 il suo ottavo titolo in carriera, il sesto in MotoGp Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp per la sesta volta in carriera, otto i titoli mondiali complessivi se si contano anche quelli in 125 e 250. Una bacheca immensa per un pilota di 26 anni che sta riscrivendo record su record, entrando di diritto nel gotha del motociclismo. In Thailandia il pilota spagnolo ha ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento perché volevo vincere la gara - Quartararo sarà ancora più forte l’anno prossimo” : Domenica davvero difficile da dimenticare per Marc Marquez, che ha chiuso il cerchio della stagione 2019 nel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio di Thailandia 2019 in volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGP. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare, Marc proverà a ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso alza bandiera bianca. Ducati sempre più distante da Honda e Yamaha - lo sviluppo non ha funzionato : 11″218: è questo il responso del GP della Thailandia per Andrea Dovizioso (quarto) e la Ducati. Nel giorno dell’ottavo trionfo mondiale dello spagnolo Marc Marquez, il team italiano deve leccarsi le ferite e interrogarsi su quello che non ha funzionato. La Rossa è tornata a risentire tanto delle criticità in percorrenza di curva. Per dirla in altre parole, la GP19 fatica a curvare e non è un caso che nei tratti più guidati del layout ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : la crisi senza fine di Valentino Rossi. Le gomme non funzionano - sprofonda a 19 secondi da Fabio Quartararo! : Valentino Rossi chiude il Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP con il morale sotto i tacchi ed una ennesima prestazione decisamente insufficiente, sua e di una Yamaha che proprio non riesce a guidare a dovere. Dopo un avvio di campionato tutto sommato incoraggiante, il “Dottore” si è fermato. Di botto. L’aspetto più preoccupante è che mentre all’inizio era l’unico a sfruttare la M1 (ricordiamo i due secondi ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : il sorpasso di Marquez su Quartararo all’ultimo giro : L’aveva studiato a lungo, poi Marc Marquez ha piazzato la zampata del campione, andando a sorpassare proprio all’ultimo giro Fabio Quartararo per centrare la vittoria nel Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. L’ennesimo successo di una stagione straordinaria che ha messo in mano al Cabroncito il suo nuovo titolo iridato. Andiamo a rivedere il momento chiave della gara di Buriram. VIDEO: IL sorpasso DI Marquez A ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Il distacco è preoccupante - dobbiamo ripartire a livello tecnico” : Andrea Dovizioso si presenta ai microfoni di Sky Sport con la faccia sbattuta di chi davvero non sa più che pesci prendere. Laddove un anno fa il romagnolo aveva lottato fino all’ultima curva, oggi invece il romagnolo non è andato oltre una quarta posizione con un distacco davvero corposo nel corso del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Le sue parole, e non potrebbe essere altrimenti, sono cariche di amarezza. “Purtroppo non è ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez “va in buca” nei festeggiamenti per l’ottavo titolo mondiale : Marc Marquez si è imposto nel Gran Premio di Thailandia 2019 ed ha così potuto festeggiare la certezza matematica del suo ottavo titolo iridato in carriera con quattro gare d’anticipo rispetto alla fine della stagione. Lo spagnolo della Honda, dopo aver battuto per la seconda volta Fabio Quartararo in un duello per la vittoria all’ultimo giro, ha liberato tutta la sua gioia festeggiando insieme al suo fan club e ai suoi tifosi ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : analisi della gara. Marquez e Quartararo superiori - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi impotenti : L’allievo non riesce a superare il maestro. Potrebbe essere questo un breve titolo riassuntivo per quanto accaduto oggi nel GP della Thailandia 2019 di MotoGP, un duello bellissimo e tutto psicologico tra il campionissimo di quest’era del motociclismo e il nuovo che avanza. Marc Marquez alla fine trionfa davanti a Fabio Quartararo e mette in cassaforte anche per la matematica l’ottavo titolo iridato della sua carriera, il ...

MotoGP – Marc Marquez è campione del mondo - la nuova classifica piloti dopo il Gp della Thailandia : Il pilota spagnolo si prende l’ottavo titolo mondiale in carriera, chiudendo i conti con la vittoria in Thailandia. Dovizioso scivola a 110 punti a quattro gare dalla fine Marc Marquez chiude i conti e si laurea campione del mondo in Thailandia, il pilota spagnolo vince davanti a Quartararo e Viñales e chiude in conti nel Mondiale, facendo scivolare Dovizioso a -110 punti a quattro gare dalla conclusione. Una stagione trionfale ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Marquez vince ed è campione del mondo! Quartararo 2° - Dovizioso e Valentino Rossi sottotono : Marc Marquez vince, anzi, trionfa nel GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo ha vinto la sua nona gara stagionale e si è laureato campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Numeri spaventosi per l’asso nativo di Cervera che, regolando da campione, uno strepitoso Fabio Quartararo ha archiviato anche questa pratica nel suo stile. Una gara che ha vissuto nel ...