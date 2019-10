MotoGp – Che bordata di Valentino Rossi! I complimenti a Marquez si trasformano in una

MotoGp – Jorge Lorenzo insoddisfatto - che stoccata alla Honda : “qui peggio di Aragon. Solo Marquez può vincere le gare…” : Jorge Lorenzo chiude 18° la gara del Gp della Thailandia: altra prova incolore per lo spagnolo che punta il dito contro Honda È partito 18°, ha concluso nella stessa posizione ma grazie ai ritiri di Mika Kallio e Aleix Espargaro. Quella di Buriram è stata l’ennesima gara da dimenticare per Jorge Lorenzo, alle prese con una condizione fisica in leggero miglioramento ma con i soliti problemi legati al feeling con la moto. Nel giorno in ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Jorge Lorenzo - che senso ha? Umiliazioni in serie per un campione del mondo caduto in basso : Se gli ultimi appuntamenti erano risultati simili ad una vera e propria Via Crucis, oggi il Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP è andato addirittura oltre per Jorge Lorenzo. Il maiorchino, ormai, sta vivendo un calvario sportivo che non sembra avere fine. Nella gara di Buriram, infatti, il numero 99 ha concluso in 18esima posizione con un ritardo abissale: 54.726 secondi. Già di per sè un gap che non ha spiegazioni, che diventa ancor più ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Contento perché volevo vincere la gara - Quartararo sarà ancora più forte l’anno prossimo” : Domenica davvero difficile da dimenticare per Marc Marquez, che ha chiuso il cerchio della stagione 2019 nel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio di Thailandia 2019 in volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGP. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare, Marc proverà a ...

VIDEO MotoGp - bagno di folla per Marc Marquez che festeggia coi propri tifosi : Il tanto atteso ottavo titolo mondiale è arrivato con la vittoria nel GP della Thailandia 2019 per Marc Marquez, che ha dominato in maniera totale questa stagione del motomondiale e si avvicina ai nove titoli di Valentino Rossi ormai distanti una sola lunghezza. Con quattro gare d’anticipo il pilota spagnolo ha portato il suo vantaggio su Andrea Dovizioso a 110 punti, chiudendo i giochi anche per la matematica; Marquez si è concesso un ...

A che ora inizia la MotoGp? Diretta gara - differite - programma SKY e TV8 del GP di Thailandia 2019 : Il momento più atteso del fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 è finalmente arrivato, domattina andranno in scena a Buriram le gare delle tre classi del Motomondiale. L’appuntamento più importante, quello della classe regina MotoGP, è previsto per le ore 9.00 italiane con Marc Marquez che potrebbe laurearsi per l’ottava volta campione del mondo già in Thailandia nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno due punti in ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ancora dolorante ma fiducioso in Thailandia : “fatto qualche piccolo passo in avanti” : Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp della Thailandia: le parole del maiorchino della Honda da Buriram ancora un sabato di qualifiche complicato per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda partirà domani dalla 19ª casella in griglia al Gp della Thailandia. Nonostante il risultato, però Lorenzo riesce a guardare il bicchiere mezzo pieno: “forse da fuori è complicato vedere miglioramenti se si guarda solo la posizione. ...

MotoGp su TV8 - a che ora inizia la gara del GP di Thailandia 2019 e come vederla gratis e in chiaro : La seconda edizione del GP di Thailandia del Motomondiale è pronto a prendere il via. Considerato il fuso orario asiatico è necessario ricordarsi di puntare la sveglia per non perdersi uno spettacolo che partirà fin dalle 6:00 di mattina con la Moto3. Lo spagnolo Marc Marquez parte ancora una volta da favorito numero uno per vincere nonostante la terza casella di partenza e proverà domani a portare a casa l’ottavo titolo mondiale, visto ...

VIDEO MotoGp - GP Thailandia 2019 : i momenti salienti delle qualifiche di Buriram : Le qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP non hanno certo lesinato in fatto di emozioni. Sul circuito di Buriram, infatti, è successo un po’ di tutto. In primo luogo Fabio Quartararo ha sospinto la sua Yamaha del team Petronas alla quarta pole position della stagione con una ennesima dimostrazione di forza. Quindi, abbiamo assistito a ben tre cadute nella sola Q2. Una con Valentino Rossi, che non è andato oltre la nona ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “La caduta nelle qualifiche? Uscito troppo forte da curva-4” : Marc Marquez colleziona un’altra caduta nel corso delle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, l’iberico, protagonista di un crash spaventoso nel corso delle libere del venerdì, ha perso ancora una volta l’anteriore della sua Honda, finendo per le terre e vedendo sfumare la pole position dell’appuntamento thailandese in favore del francese Fabio ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Ducati - non ci siamo. Involuzione tecnica evidente - Yamaha e Honda lontane. C’è preoccupazione anche per il 2020 : Bene ma non benissimo. Si potrebbe definirla così la prestazione della Ducati di oggi nelle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, le Rosse non sono mai state in ballo per la pole position, ottenuta poi dal francese della Yamaha Fabio Quartararo (quarta p.1 dell’annata per lui). Una prestazione deludente nel complesso per le Rosse, considerando il quinto posto di Danilo ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : analisi delle qualifiche. Quartararo re delle qualifiche - Valentino Rossi può risalire in gara : Quattro pole position conquistate in quindici appuntamenti sono davvero un fiore all’occhiello notevole per Fabio Quartararo. Se si pensa, poi, che il francese è solamente un rookie nella classe regina, questo risultato si può tranquillamente definire eccezionale. Il poker, il portacolori del team Yamaha Petronas, lo ha piazzato questa mattina nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP, con una ennesima ...

MotoGp - Viñales non nasconde l’amarezza : “sono incazzato perchè avrei potuto fare la pole” : Il pilota della Yamaha recrimina per un errore commesso in curva 1 senza il quale avrebbe potuto ottenere la pole position in Thailandia Soddisfazione per la prima fila ma anche un pizzico di amarezza per un errore, commesso in curva 1, senza il quale Maverick Viñales probabilmente avrebbe potuto ottenere la pole position. AFP/LaPresse Lo spagnolo comunque non si abbatte, sottolineando ai microfoni di Sky Sport MotoGp di avere le idee ...

MotoGp – Quartararo in estasi - Viñales incazzato e Marquez… assente : le parole dei top-2 dopo le qualifiche in Thailandia : Lo spagnolo della Honda non si presenta nel parco chiuso per un problema con la tuta, restano dunque Quartararo e Viñales ed esprimere le proprie sensazioni dopo le qualifiche del Gp della Thailandia Pole position e record della pista per Fabio Quartararo in Thailandia, il francese chiude davanti a tutti le qualifiche di Buriram tenendo alle proprie spalle Maverick Viñales e Marc Marquez. AFP/LaPresse Quarta partenza al palo per il rookie ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Quartararo in pole - Marquez 3° - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 9° : Quindicesimo round e quindicesime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) è andato in scena il time-attack per la Griglia di partenza del quintultimo appuntamento della classe regina, che potrebbe valere il titolo iridato a Marc Marquez. La pole position va uno strepitoso Fabio Quartararo che si porta a casa una grande prestazione (quarta pole in top class), a precedere Maverick Vinales sull’altra ...