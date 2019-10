Moto3 | GP Thailandia 2019 | Lorenzo Dalla Porta | è uno strappo fondamentale! 22 punti da

Moto3 – Albert Arenas beffa Dalla Porta in volata e vince il Gp della Thailandia - l’italiano però sorride in ottica iridata : Terza vittoria in carriera per lo spagnolo, che batte in volata Lorenzo Dalla Porta: l’italiano può sorridere perchè allunga in classifica su Canet Albert Arenas vince il Gran Premio della Thailandia di Moto3, il pilota spagnolo centra il terzo successo in carriera battendo in volata Lorenzo Dalla Porta. Un piazzamento che comunque non delude il rider italiano, che allunga così in classifica iridata a +22 su Aron Canet a quattro gare ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Dalla Porta 2° - allungo mondiale. Arbolino 10° e Canet out : E’ lo spagnolo Albert Arenas (KTM) a trionfare allo sprint nel GP della Thailandia 2019, quindicesimo round del Mondiale di Moto3. L’iberico ha preceduto al termine di una gara molto concitata il nostro Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) a 0″231 e l’altro spagnolo Lopez (Estrella Galicia 0,0). Nella top-10 abbiamo anche Dennis Foggia (quinto) e Celestino Vietti (sesto), poleman a Buriram. Una corsa nella quale si è un ...

Tony Arbolino Moto3 - GP Thailandia 2019 : “La mano destra si è addormentata…Non potevo più frenare” : Un decimo posto amaro per Tony Arbolino quello del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Nella corsa di Buriram, il centauro lombardo era in lizza per il successo, nel gruppo dei battistrada. Purtroppo però a circa 10 giri dal termine un problema alla mano destra lo ha costretto a rallentare, dovendosi accontentare di un riscontro che lascia tanto amaro in bocca. “Sono molto deluso da questo risultato. ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di Thailandia. Lorenzo Dalla Porta porta il vantaggio a +22 su Canet : Lorenzo Dalla porta riporta a 22 le lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Aron Canet nel Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Buriram (Thailandia), l’alfiere del Leopard Racing, giunto secondo, ha approfittato del ritiro dell’iberico e quindi, quando mancano tre round al termine del campionato la Classifica sorride al pilota nostrano. Purtroppo, sale il distacco di Tony Arbolino, giunto 10° e quindo ora a -43. Di seguito la ...

Moto3 - Lorenzo Dalla Porta GP Thailandia 2019 : “Volevo vincere per mia nonna. Un gran risultato in un weekend difficile” : Un GP della Thailandia 2019 da sogno quello di Lorenzo Dalla Porta che oltre all’ottavo podio stagionale vede il proprio vantaggio in classifica nel Mondiale della Moto3 salire a 22 punti sullo spagnolo Aron Canet e a 44 su Tony Arbolino. L’iberico è stato atterrato da una staccata scomposta del sudafricano Darryn Binder mentre il lombardo ha accusato problemi ad un guanto e ora per il titolo la strada diventa decisamente in ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : Dalla Porta - serve una rimonta difficile. Canet favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma di giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima e quintultima prova stagionale del Mondiale Moto3. Siamo arrivati al momento della verità in quel di Buriram, con la classe leggera che si appresta ad affrontare una delle corse più impegnative e spettacolari ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle qualifiche e la pole di Celestino Vietti : Sarà Celestino Vietti a scattare dalla pole position del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Il pilota che compirà i suoi 18 anni tra otto giorni esatti, ha centrato una splendida prima posizione nelle qualifiche odierne precedendo per 118 millesimi Marcos Ramirez e per 152 Albert Arenas. In questa sessione Aron Canet ha saputo conquistare la sesta posizione a 409 millesimi, mentre Lorenzo Dalla Porta non è andato oltre la nona a 627. La ...

VIDEO Celestino Vietti Moto3 - GP Thailandia 2019 : “Non mi aspettavo questa pole - ringrazio lo Sky Racing Team VR46” : Celestino Vietti ha concluso in gloria le sue qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Buriram, l’alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha ottenuto la sua prima pole position nel Motomondiale e nella minima cilindrata, sfruttando in maniera perfetta le fasi concitate del time-attack e facendo la differenza nell’ultimo settore della pista, potendo contare sul riferimento di chi ...

Celestino Vietti Moto3 - GP Thailandia 2019 : “Non mi aspettavo questa pole position - ho trovato un grande feeling con la moto” : Celestino Vietti, in sella alla KTM dello Sky Racing Team VR46, si è portato a casa una pole position significativa nel GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Il giovane centauro italiano ha centrato l’obiettivo, sfruttando ottimamente il riferimento degli altri piloti in pista e realizzando il best time di 1’43″579. Una sessione disputatasi in condizioni di asciutto, dopo che al mattino la pioggia ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Thailandia 2019 : Celestino Vietti firma la prima pole in carriera! 9° Arbolino - 10° Dalla Porta : Una delle Qualifiche più intense e divertenti dell’anno si è conclusa con un epilogo a dir poco sorprendente e dolce per i colori italiani grazie alla prima pole position della carriera di Celestino Vietti nel Motomondiale. Il rookie dello Sky Racing Team VR46 si è imposto nelle Qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 a coronamento di una rincorsa partita veramente da lontano, considerando il suo 20° posto di ieri nella combinata ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesimo round stagionale del Mondiale Moto3 e primo atto della tradizionale trasferta asiatica di fine anno. Il weekend entra definitivamente nel vivo a Buriram per un sabato molto atteso ed imprevedibile anche dal punto di vista ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Thailandia 2019 : Ogura il più veloce sul bagnato - Migno il migliore del combinato : E’ stato il giapponese Ai Ogura in sella alla Honda del Team Asia il migliore delle prove libere 3 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Una sessione fortemente ritardata (più di un’ora) per la pioggia caduta a Buriram che ha reso impossibile girare lungamente e che poi ha costretto l’organizzazione a ridurre il turno a 30′, essendo di fatto congelata la qualificazione alla Q1 e alla Q2, ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : le immagini del viaggio di Celestino Vietti con il Team VR46 : Il Motomondiale è entrato nella fase conclusiva in questo fine settimana con il Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione e primo capitolo della trasferta asiatica in programma fino alla gara di Sepang del 3 novembre. Per quanto riguarda la Moto3 uno degli italiani più attesi è sicuramente Celestino Vietti, protagonista di una stagione di alto livello che lo vede al momento ottavo in classifica generale. Di seguito le ...