Moto2 – Che spettacolo Luca Marini | in Thailandia arriva il secondo successo in carriera

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il pilota dello Sky Racing Team VR46 si impone in, precedendo sul traguardo Binder e Lecuona. Quinto Alex Marquez, preceduto da Augusto Fernandeztorna finalmente al, interrompendo un digiuno di vittorie che durava dal Gran Premio della Malesia dello scorso anno. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non lascia scampo ai propri avversari in, battagliando con Marquez nei primi giri per poi involarsi verso il, preso con autorità e personalità. Un trionfo utile per riscattare un’annata non particolarmente esaltante per l’italiano, che adesso sfrutterà il finale di stagione per aumentare il bottino di vittorie. Sul podio insieme asalgono anche Brad Binder e Iker Lecuona, autori di una prestazione positiva e senza sbavature. Quinta posizione invece per Alex Marquez, che si tiene lontano dai guai e chiude dietro il ...

