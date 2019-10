Mondiali di atletica 2019 – La staffetta 4×400 agli Stati Uniti | Italia sesta a Doha

Fonte : sportfair

(Di domenica 6 ottobre 2019) L’dellamaschile 4×400aidi: l’oroSolo nel 1983, nell’edizione inaugurale dei, ad Helsinki, l’seppe fare meglio. Fu quinta, con Stefano Malinverni, Donato Sabia, Mauro Zuliani e Roberto Ribaud, in 3:05.10. Tra le nazionali in gara Unione Sovietica, Cecoslovacchia e Germania Ovest, paesi che non esistono più. Oggi, trentasei anni dopo, la ma azzurra di Edoardo Scotti ta il traguardo da(3:02.78), in una finale che disegna una geografia dell’(e del mondo) completamente diversa. Vincono, come da copione, gli(quattordicesima meda d’oro!) in 2:56.69, su Giamaica (2:57.90) e Belgio (2:58.78). Lo staff tecnico azzurro, nel tentativo di tenere il quartettono agganciato alla gara, rimescola le carte, schierando Davide Re in ...

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - LaStampa : Mondiali di atletica: Crippa batte il record italiano dei 10 mila dopo 30 anni - ilpost : Eleonora Giorgi ha vinto la medaglia di bronzo nella marcia ai Mondiali di atletica -