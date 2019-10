Mondiali Atletica 2019 – Luminosa Bogliolo eliminata nella semifinale dei 100 metri a

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo eliminata nelle semifinali dei 100 ostacoli - fuori con un alto 13.06 : Niente magia per Luminosa Bogliolo nelle semifinali dei 100 ostacoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che si concludono oggi a Doha (capitale del Qatar). L’azzurra sperava di lottare per accedere all’atto conclusivo della rassegna iridata ma non è mai stata in gara e ha concluso la sua semifinale all’ottavo posto con l’elevato tempo di 13.06: un crono decisamente non all’altezza della 24enne che in questa ...

Atletica - Mondiali 2019. Alfio Giomi : “Soddisfatti - sulla strada giusta”. L’analisi positiva di La Torre : Oggi si concludono i Mondiali 2019 di Atletica leggera. Salvo miracoli di Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), 4×400 maschile e Yeman Crippa (10000 metri) l’Italia chiuderà con soltanto una medaglia di bronzo (Eleonora Giorgi nella 50 km di marcia, specialità non olimpica) e poche altre soddisfazioni tra cui sicuramente spiccano la storica finale di Filippo Tortu sui 100 metri e i pass olimpici con la 4×100 femminile e la 4×400 ...

Atletica - Mondiali 2019 : le finali di oggi. Imperdibili 4×400 - 10000 maschili avvincenti - Mihambo e Vetter nei concorsi : Oggi domenica 6 ottobre si concludono i Mondiali 2019 di Atletica leggera, nell’ultima giornata verranno assegnati sette titoli iridati per chiudere in bellezza a Doha (capitale del Qatar). Riflettori puntati soprattutto sulle due staffette del miglio (4×400) come da tradizione, si preannuncia grande spettacolo in entrambi gli eventi: al femminile sembra tutto pronto per la volata degli USA di Allyson Felix ma attenzione alle ...

Atletica - . Mondiali 2019. La 4×400 azzurra si aggrappa a Re per un piazzamento di prestigio : Settimo Tortu, settima la 4×100 donne, ottavi Tamberi e Stecchi. L’Italia vuole di più e di meglio e l’ultima (o penultima) carta da finale per la spedizione italiana in decisa crescita rispetto al disastro di Londra, è la 4×400 uomini che ieri ha compiuto una impresa firmata soprattutto da Daniele Re conquistando un posto nella finale odierna che chiuderà il programma di gare a Doha. Si può sognare? La risposta è sì, a ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 6 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi domenica 6 ottobre saranno impegnati 6 italiani (4 in una staffetta) ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) si conclude la rassegna iridata. L’Italia alla 4×400 di un sontuoso Davide Re per puntare a qualcosa di concreto, da non perdere Luminosa Bogliolo che punta alla finale sui 100 ostacoli, Yeman Crippa può essere outsider sui 10000 metri. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi domenica 6 ottobre ai Mondiali ...

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di domenica 6 ottobre. Il calendario completo : oggi domenica 6 ottobre va in scena l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, si conclude la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano sette titoli: grande conclusione con le staffette del miglio, in precedenza le prove di fondo e mezzofondo maschile (15000 e 10000 metri), da non perdere i 100 ostacoli e il salto in lungo femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle ...

Atletica - Mondiali 2019 : Lelisa Desisa vince la Maratona - sprint vincente su Geremew. Doppietta etiope - Rachik 12° e Meucci ritirato : Lelisa Desisa ha vinto la Maratona dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’etiope si è imposto col tempo di 2h10:40 al termine di una prova altamente spettacolare ed estremamente combattuta andata in scena nella notte di Doha (capitale del Qatar). Il 29enne aveva già conquistato l’argento iridato a Mosca 2013 e oggi sale sul gradino più alto del podio lanciandosi con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (5 ottobre). Re infinito - che delusione la 4×400 donne - brava Bogliolo : Una volata imperiale: Davide Re illumina la serata azzurra e regala all’Italia un’altra finale, ed a se stesso una presenza nella gara che assegna le medaglie dopo la delusione del nono posto nel giro di pista. Le ragazze della 4×100 sono settime al mondo e la delusione di serata è la 4×400 femminile che chiude al “solito” nono posto e fallisce una finale ampiamente alla portata. LE pagelle degli ...

Mondiali Atletica 2019 – Desisa d’oro per l’Etiopia nella maratona : il migliore italiano è Rachik in 12ª posizione : Desisa vince l’oro per l’Etiopia nella maratona davanti al connazionale Geremew e al keniano Kipruto: Rachik (12°) è il miglior italiano L’intenso sabato dei Mondiali di Atletica 2019 si conclude nella tarda notte italiana con la conclusione della maratona maschile. L’Africa domina l’ultima prova odierna con l’Etiopia che vince oro e argento: Desisa trionfa in 2 ore 10 minuti e 40 secondi davanti al connazionale Geremew. Terzo il keniano ...

DIRETTA FINALE STAFFETTA 4x100/ Mondiali Atletica 2019 Doha : agli USA l'oro maschile : Mondiali atletica 2019 Doha DIRETTA FINALE STAFFETTA 4x100, si scende in pista e nella gara femminile c'è anche l'Italia, sabato 5 ottobre,.

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Meucci ci prova nella maratona. 4×100 donne settima al mondo. Re imperiale : 4×400 in finale! Bogliolo avanti nei 100 hs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50: Eyob Faniel, Daniele Meucci e Yassine Rachik saranno al via sul percorso della Corniche: sette chilometri da ripetere per sei volte, 73 gli iscritti, africani grandi favoriti, come sempre. 22.47: Fra poco più di dieci minuti scatta la maratona mondiale di Doha 21.22: Si chiude qui un’altra straordinaria serata di Atletica ma la giornata non finisce qui. C’è ancora Italia ...

Diretta finale staffetta 4x100/ Mondiali Atletica 2019 Doha : azzurre settime! : Mondiali atletica 2019 Doha Diretta finale staffetta 4x100, si scende in pista e nella gara femminile c'è anche l'Italia, sabato 5 ottobre,.