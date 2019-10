Mondiale Rally - Vittoria di Tänak in Galles

Rally Turchia 2019 : Ogier trionfa in solitaria e riapre il Mondiale - Tanak è a soli 17 punti : Il Rally di Turchia si è rivelato un vero turning point per il Mondiale di Rally 2019, dopo che il francese Sebastien Ogier ha dominato la scena sullo sterrato di Marmaris e ha completamente riaperto la sfida per il titolo con l’estone Ott Tanak, ritiratosi nel Day 2 per problemi alla sua Toyota Yaris. Il francese ha chiuso sulla sua Citroen C3 con 34,7 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Esapekka Lappi, ottenendo in questo modo ...