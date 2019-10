Mondiale Endurance - Doppietta casalinga della Toyota al Fuji

Fonte : quattroruote

(Di domenica 6 ottobre 2019) Pole position e vittoria per Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Kazuki Nakajima. L'equipaggio #8 del teamGazoo Racing ha vinto la 6 ore del, seconda prova del2019-2020. Il trio ha così centrato la prima vittoria stagionale, precedendo i compagni di squadra Kobayashi, Conway e Lopez. Salgono sul podiocategoria LMP1 anche Bruno Senna, Norman Nato e Gustavo Menezes per il team Rebellion Racing, seppur doppiati di due giri.Stato di grazia. Non è bastata la pioggia, né una penalità con un drive through, a rallentare la corsa dell'equipaggio numero 8 nei confronti dei loro stessi compagni di squadra, incapaci oggi di tenere il ritmoTS050 Hybrid gemella. Lo dimostra il distacco finale tra le due vetture, di ben 33 secondi. Grazie al risultato odierno, Brendon Hartley torna alla vittoria nel: una gioia che gli mancava dal ...

MonteSan89 : #FIAWEC Ecco cosa aspettarci dal secondo weekend del Mondiale Endurance, con info e orari... -