Mohammad Yunus | serve una leadership per guidare l’intelligenza artificiale

Fonte : wired

(Di domenica 6 ottobre 2019)all’Ey Capri Digital Summit 2019 Capri – Si dice preoccupato,. L’economista e banchiere bengalese, inventore del microcredito, un circuito finanziario per prestare soldi a persone troppo povere per ottenerli dalle banche tradizionali, e premio Nobel per la pace nel 2006, dice che “è il momento di puntare i piedi”. Come spiega a Wired a margine dell’Ey digital summit, il forum sull’innovazione organizzato dalla società di revisione contabile Ernst & Young, tra quindici anni “vedo tremende conseguenze. In termini ambientali, in termini di coesione sociale, a causa dell’estrema concentrazione del benessere. Ci sarà un’esplosione delle emozioni umane per via delle frustrazioni dovute alle povertà e alla perdita del reddito”. Per questo, che ha creato una banca basata sulla fiducia, “dobbiamo puntare i piedi oggi, ...

