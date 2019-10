Milano | la senatrice Liliana Segre inaugura il nuovo Giardino dei Giusti | “Scelsero di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Riapre dopo i lavori di riqualificazione ildeinel parco del Monte Stella a. A tagliare il nastro è stata laa vita., sopravvissuta ai campi di sterminio. Ilricorda, attraverso “cippi” di granito e alberi, le persone che si sono opposte nel mondo ai genocidi e ai crimini contro l’umanità come Moshe Bejski, Andrej Sakharov, Svetlana Broz e Pietro Kuciukian. “Ipossono essere delle persone semplici, umili, non eroi declamati – ha spiegato lanel suo discorso – Sono coloro che hanno fatto la scelta di uscire dalla massa degli indifferenti. La parola indifferenza ha colpito allora e colpisce anche oggi, perché è molto più facile essere indifferenti e girarsi dall’altra parte, dire ‘questo non mi riguarda’. Isono, invece, un dono che ha ricevuto ...

