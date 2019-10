Milano Il Niguarda il prossimo 10 ottobre festeggerà gli 80 anni di attività

Sanità : Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda (4) : (AdnKronos) - Tra gli eventi previsti per i festeggia menti ci sarà 'la festa di Niguarda ', il 28 settembre, con screening e visite gratuite all'interno dell'ospedale , l'innovation running promossa da Avis Milano , una visita tra le opere d'arte dell'ospedale , l'iniziativa 'Lo sport per tutti' e il '3

Sanità : Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda (2) : (AdnKronos) - Il contributo che in questi 80 anni i professionisti dell'ospedale hanno saputo dare in vari settori per il progresso delle cure e della medicina ha portato negli anni cinquanta al primo intervento in Italia in circolazione extracorporea fatto dal prof. De Gasparis e l'apertura della p