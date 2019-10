Milan | la vittoria non basta a confermare Giampaolo | il club riflette sul possibile

Fonte : sportfair

(Di domenica 6 ottobre 2019) Lacontro il Genoa nona far restare tranquillo: i rossoneri riflettono sulesonero dell’allenatore Lacontro il Genoa, arrivata in rimonta per 1-2 grazie alla spinta data dai cambi ad inizio ripresa, non èta a rendere più sicura la panchina di. Il successo, dovuto più ad una reazione d’orgoglio e alla parata di Reina nel finale, capace di neutralizzare il rigore del pareggio, non ha pienamente convinto la società che non ha visto grandi miglioramenti sul piano del gioco, nè su quello della sicurezza nei propri mezzi, visto il brutto primo tempo, l’impalpabilità di Piatek e il rosso a Calabria.fortunosa? Forse, sarebbe più corretto dire ‘frutto di episodi’, com’è normale che possa accadere.però resta sulla graticola. Secondo quanto riporta la ‘Rosea’ il ...

Gazzetta_it : .@ACMilan, Giampaolo resta in bilico: la vittoria di Genova non basta alla dirigenza - pisto_gol : Il Milan degli Invincibili nacque a Verona, il 25 ottobre 1987: era la 6^ giornata, un gol di Virdis fruttò la vitt… - OptaPaolo : 1942 - In Serie A il Torino non ribaltava uno svantaggio per arrivare alla vittoria contro il Milan dal 1942. Cuore. #TorinoMilan -