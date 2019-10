Migranti | pro Lgbt e anti-sovranismo | ecco i nuovi cardinali del Papa

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Diecielettori creati daFrancesco. Il Conclave adesso è a trazione progressista. Bergoglio ha la maggioranza assolutaFrancesco ha creato trediciattraverso il concistoro di ieri, ma solo dieci potranno votare al prossimo Conclave per via dei raggiunti limiti di età degli altri. Abbiamo già annotato come Jorge Mario Bergoglio, tramite queste nomine, possa vantare adesso la maggioranza assoluta tra iche fanno parte del sacro collegio. Se non altro perché li ha creati lui. Ma non sono tanto gli aspetti numerici ad essere circostanziati da alcuni media quanto l'appartenenza di questiprincipi della Chiesa al progressismo dottrinale. Con tutto ciò che comporta. Nel corso del primo concistoro, il Santo Padre aveva posto la berretta rossa sul capo di di Gherard Ludwig Mueller, per esempio, che proprio ...

NicolaPorro : La dittatura dell’ideologia immigrazionista ha colpito anche Giuseppe Verdi come ci spiega @marco_gervasoni ???? - RaffaeleFitto : L’emergenza per #ConteBis è dare cittadinanza automatica a tutti i ragazzi extracomunitari nati in #Italia al termi… - ITTEMOC : RT @PCovili: Saremo schiacciati !! Da una parte la sx, dall’altra la Chiesa Bergogliana pro migranti . No Aiuto ma #elezioniimmediatamentep… -