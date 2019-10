Migranti | il viaggio dell’ultimo arrivato qui è la storia di un’identità disfatta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) L’ultimo migrante si chiama Raymond. La Sierra Leone, suo Paese d’origine, lo scacciò durante l’interminabile guerra civile dei diamanti insanguinati. L’implicazione di Charles Taylor, attualmente in carcere per crimini contro l’umanità, non fece che peggiorare le cose. Un Paese allo sbando che costrinse Raymond e migliaia come lui ad abbandonarlo e a cercare altrove la salvezza. Lui ha 42 anni e da quando era quattordicenne non visse altro che la guerra – durata qualcosa come undici anni. Da rifugiato gradualmente si trasformò in emigrante e infine in “irregolare”. Ma con la “complicità” dell’Oim, Organizzazione internazionale delle migrazioni, da presunto “criminale” ha potuto accedere allo statuto di libero migrante ed è stato rispedito in patria. L’identità di Raymond si è costruita ecol tempo, con la sabbia, con i ...

