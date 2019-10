Migranti | Di Maio attacca Salvini | taccia | con lui eravamo all' anno zero

Migranti : Di Maio - ‘su redistribuzione facciamo come Salvini’ : Terni, 6 ott. (AdnKronos) – “Sui ricollocamenti” dei Migranti “seguiamo il metodo” di Matteo Salvini “da ministro dell’Interno”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Giugno, maggio, nei 14 mesi di governo -ha aggiunto- ha redistribuito i Migranti che arrivavano in tutti centri che c’erano sul territorio nazionale. In questi casi è bene che si taccia ...

Migranti - Di Maio firma il decreto : «Rimpatri veloci in 13 paesi - ora le intese» : Ridurre all'osso i tempi di rimpatrio, «da due anni a quattro mesi» secondo Luigi Di Maio, per molti dei Migranti irregolari che arrivano in Italia senza avere i requisiti per lo...

Migranti - il decreto Di Maio sul tavolo Ue - ma la soluzione è lontana : Ci sarà anche il nuovo decreto presentato dai ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede sul tavolo della discussione tra i ministri degli Interni dell’Ue martedì prossimo a Lussemburgo. Ma la soluzione non è dietro l’angolo, come sempre quando si parla di Migranti. La stessa ministra degli Interni Luciana Lamorgese non canta vittoria, “la strada è lunga e difficile”, dice. Perchè per ...

Migranti - Di Maio-Bonafede : un decreto per i rimpatri in 4 mesi : Da due anni a quattro mesi: si accorceranno di molto i tempi per i rimpatri. Lo promette il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio

Di Maio e il nuovo decreto sui Migranti : «Così funzioneranno i rimpatri veloci» E Sala : mille clandestini via da Milano : Lo hanno firmato i ministri Di Maio (esteri) e Bonafede (giustizia). I tempi di allontanamento dall’Italia scendono da 2 anni a 4 mesi. Il meccanismo: in mancanza di prove specifiche di persecuzione, la domanda di asilo verrà respinta

Migranti - Di Maio firma decreto rimpatri. Gabrielli : «Servono intese paesi origine» : Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale...

Migranti - Di Maio firma decreto rimpatri. Gabrielli : «Servono intese paesi origine» : Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale...

Migranti - Di Maio firma decreto rimpatri : «Tempi ridotti a 4 mesi - 13 Paesi sicuri» : Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale...

Di Maio interviene sulla questione Migranti : rimpatri in 4 mesi : Stamattina il ministro degli esteri Luigi Di Maio e quello della giustizia Alfonso Bonafede dalla Farnesina presenteranno un nuovo decreto ministeriale sulla questione migranti, e come decreto non avrà bisogno dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri. L’attuale ministro degli esteri e capo pentastellato dà qualche anticipazione in casa Del Debbio, a “Diritto e rovescio” su Rete 4. Il focus è sulle tempistiche, in quanto Di Maio ...

Migranti - Di Maio presenta decreto sui rimpatri : “Siamo all’anno zero - meccanismi non sono stati implementati negli ultimi 14 mesi” : “Sui rimpatri siamo all’anno zero, le cifre sono stazionarie. I meccanismi di rimpatrio non sono stati implementati negli ultimi 14 mesi, anche se ci sono stati miglioramenti”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presentando il nuovo decreto del governo in materia migratoria nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Si tratta “di un primo step” ha ...

Migranti - obiettivo Tunisia : con il decreto Di Maio rimpatri più rapidi sul 30% degli sbarchi : Come funziona il decreto interministeriale illustrato alla Farnesina: la lista dei 13 “Paesi sicuri” può scoraggiare le partenze da quelle nazioni perchè le richieste d’asilo diventano più difficili da accogliere. Ma senza accordi bilaterali i rimpatri non sono possibili. Il provvedimento - firmato da Esteri, Interni e Giustizia - dovrebbe invece bruciare i tempi dei rimpatri in Tunisia, primo paese oggi per afflusso; 2.240 dall’inizio ...

Migranti - Di Maio : “Il nostro decreto è il primo step sui rimpatri. Riduciamo i tempi a 4 mesi” : “È stato un lavoro di squadra: ringrazio il ministro Bonafede, il presidente Conte e la ministra Lamorgese perché noi stamattina firmiamo il decreto ministeriale che ci permette di portare le misure per stabilire se un migrante può stare in Italia da due anni a 4 mesi”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parla in conferenza stampa alla Farnesina per presentare il decreto sui Migranti, provvedimento che aveva già anticipato nel ...

Di Maio : "Pronto decreto per rimpatri dei Migranti in 4 mesi" : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio questa sera è stato ospite di Diritto e Rovescio su Rete 4 e ha fatto un annuncio importante che riguarda i richiedenti asilo politico:"Per me la soluzione è che non possiamo aspettare due anni per capire se uno può stare qui o no. Domani mattina firmerò un decreto che ci permetterà in quattro mesi di capire se possono stare qui e possono essere rimpatriati"Poi ha aggiunto:"Il decreto non va a ledere ...

Migranti - Di Maio : «Con nuovo decreto riduciamo a 4 mesi i tempi di rimpatrio - 13 Paesi interessati» : Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale...