Meteo | maltempo in arrivo | temporali e forti venti nelle prossime ore L' allerta della

Allerta Meteo - fiondata Artica sull’Italia da Lunedì : violenta sfuriata temporalesca - poi il maltempo si concentrerà al Sud : In una Domenica dal clima tipicamente autunnale su gran parte d’Italia, con molte nubi sparse e forti piogge in Calabria dove l’area più colpita è quella del reggino, tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte dove sono caduti 46mm di pioggia ad Antonimina, 36mm a Molochio, 34mm a Gioia Tauro, 32mm a Cittanova, cresce l’Allerta Meteo per le prossime ore: infatti domani, Lunedì 7 Ottobre, una perturbazione di origine ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : inizio settimana all’insegna del maltempo. Il bollettino fino a venerdì 11 Ottobre : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per dopodomani e per i quattro giorni successivi in Italia. Lunedì 7 Ottobre Nord: cielo molto nuvoloso o coperto al primo mattino con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, specie sulle regioni occidentali, dove potranno essere anche intensi. Rapido diradamento della nuvolosità già dalla seconda parte della mattinata, con il cielo che dal tardo mattino diverrà sereno o ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : un weekend di maltempo al Sud - domani anche al Nord : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre, in Italia. Nord: addensamenti consistenti sui rilievi di confine, sul Friuli-Venezia Giulia e sull’Appennino romagnolo dove non si esclude qualche isolato piovasco. Miglioramento atteso dal pomeriggio. Poche nubi, per lo più alte e stratificate, sulle altre regioni. Centro e Sardegna: generalmente nuvoloso con locali piogge, ...

Allerta Meteo - il maltempo si accanisce al Sud : weekend di forti piogge e temporali [MAPPE] : Secondo risveglio consecutivo freddo stamattina sull’Italia, con temperature minime a una cifra su molte aree del Centro/Nord e in modo particolare al Nord/Ovest e in Trentino Alto Adige dove la colonnina di mercurio è scesa fino a +5°C a Moncalieri e Carmagnola, +6°C a Vercelli, Asti e Malpensa, +7°C a Rovereto, Gallarate, Corsico, Magenta, Alessandria, Caselle e Casale Monferrato, +8°C a Bergamo, Monza, Pavia, Trento, Aosta e Bolzano. Ma ...

Meteo - vortice ciclonico in arrivo in Sicilia : maltempo e forti temporali : Pioggia, grandine, forte vento e freddo. Sono queste le previsioni metereologiche in Sicilia per la giornata di lunedì 7 ottobre. vortice ciclonico

Allerta Meteo Weekend - ancora maltempo sull’Italia : forti temporali al Sud tra Sabato sera e Domenica [MAPPE] : Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle scorse ore non si esaurirà nel Weekend, anzi: una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le Regioni tirreniche sin dalle prime ore di Sabato 5 Ottobre, con piogge su Toscana e Sardegna, per poi concentrarsi al Sud. Già nel pomeriggio/sera, infatti, si formeranno forti temporali nel basso Tirreno, con interessamento prevalente della Calabria occidentale (ma anche della Sicilia ...

Meteo Ottobre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Italia divisa tra sole e maltempo nelle prossime due settimane : La prima ondata di freddo della stagione ha abbassato le temperature sulla nostra penisola, con diffusi valori ad una sola cifra. Negli ultimi giorni, il maltempo ha interessato tutta l’Italia, iniziando dalle regioni settentrionali fino a coinvolgere anche il Sud. Per le prossime due settimane, sembra che il maltempo continuerà ad alternarsi a giornate di tempo bello e soleggiato. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica ...

Previsioni Meteo : inizio di settimana con forte MALTEMPO - ciclone al sud : La perturbazione che in queste ore sta lasciando l'Italia ha sancito definitivamente la fine dell'estate e l'inizio, decisamente in ritardo, dell'autunno. Le temperature sono crollate ovunque, da...

Meteo - l'uragano Lorenzo verso l'Europa : allerta gialla maltempo in otto regioni italiane : Un uragano di categoria due che sta creando problemi sulle nazioni occidentali e in particolare sul Portogallo dove venti e mareggiate sono stati impetuosi. L?uragano Lorenzo, quindi, dopo aver...

Allerta Meteo - il fronte freddo si muove verso il Sud : forte maltempo fino a domani – MAPPE e DETTAGLI : Allerta Meteo – Nel giorno in cui anche Google ha deciso di celebrare con un Doodle il 180° anniversario dell’Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, proprio tra Napoli e Portici e più in generale su gran parte della Campania si stanno verificando (per il terzo giorno consecutivo) forti piogge e temporali che provocano danni e disagi. Il maltempo sta scendendo verso Sud, anche se il fronte freddo è ancora sul medio ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta al Sud : attenzione a nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo sull’Italia ora si sposta al Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello 1 per il Sud Italia, l’Albania e l’Adriatico meridionale, principalmente per trombe marine e nubifragi. Livello 1 per l’area del Mar Ionio e del Mar Egeo per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 2 per la Grecia e le aree circostanti, principalmente per nubifragi, ...

Maltempo - irrompe la fredda bora ed è come una “pugnalata” sull’Italia : gravi danni. Allerta Meteo al Sud : come una “pugnalata”: la bora è entrata dalla porta di Nord/Est sull’Italia nella notte e ha provocato gravi danni nell’alto Adriatico, con venti a 100km/h tra Polesine e Romagna, dove si segnalano varie criticità. Dal basso Veneto al litorale marchigiano si sono verificate anche forti piogge con 72mm a Rosolina, 58mm a Lagosanto, 54mm a Mesola e Lido di Classe, 52mm a Senigallia e le temperature sono crollate ovunque, ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : il maltempo si sposta al Centro/Sud - fenomeni estremi per altre 36-48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – L’autunno sta mostrando il primo freddo e le prime ondate di maltempo: diverse piogge hanno interessato oggi Trieste, ma anche il Lazio, mentre per domani i temporali si spostano al Centro-Sud, come prevede la Protezione Civile che ha emesso una nuova Allerta meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia, interessando oggi le regioni Centro-settentrionali. In serata, nubi e precipitazioni si ...