Mazzarri | “Meret si è superato su Ansaldi Nella ripresa abbiamo giocato bene”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il tecnico granata Walterha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Napoli. Ha detto la sua sulla prestazione della squadra elogiando i suoi ragazzi, impegnati contro un avversario ostico come il Napoli di Ancelotti: “Siamo stati bravi, il Napoli sa mettere in difficoltà tutti. Crea tante palle gol e ne sbaglia anche. Nei primi 20 minuti facevamo troppi errori in uscita, impauriti anche dal loro pressing. Poi Meret si èsubene. Ci è mandata la palla giusta. Nel finale meritavamo di vincere”. Sulle Nazionali: “Resteremo in pochi, molti andranno all’estero. Un peccato, avremmo potuto recuperare le forze”. L'articolo: “Meret si èsubene” ilNapolista.

