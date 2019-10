Marquez vince in Thailandia ed è di nuovo Campione

MotoGp - Marquez vince in Thailandia : è campione del mondo per l’ottava volta - la sesta nella classe regina : Marc Marquez vince il Gp di Thailandia, quindicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota della Honda taglia per primo il traguardo davanti a Quartararo e Vinales. Con il primo posto conquistato sul circuito di Buriram Marc Marquez si conferma campione del mondo nella classe regina rendendo incolmabile il gap in classifica tra sé e i suoi più diretti avversari. L'articolo MotoGp, Marquez vince in Thailandia: è campione del mondo per ...

MotoGp : Marquez vince e resta iridato : 9.49 Marc Marquez (Honda) si conferma il re della MotoGp.Il 26enne spagnolo vince in Thailandia e centra così l'8° titolo iridato in carriera, 6 dei quali nella classe regina (2013,2014,2016,2017,2018 e 2019),quando mancano ben quattro gare alla fine del Mondiale. Alle sue spalle il francese Quartararo, he era partito in pole, e il connazionale Vinales.Solo quarto Andrea Dovizioso, che resta secondo in classifica a - 110dal leader. Gara ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince ed è campione del mondo! Dovizioso 4° e Valentino Rossi 8° : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), è andato in archivio. Una gara molto complicata su un tracciato non semplice da interpretare: un mix perfetto tra tratti veloci e altri molto guidati. Marc Marquez vince e si laurea campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Fabio Quartararo è secondo e Maverick Vinales è terzo. Andrea Dovizioso è quarto e Valentino Rossi è ottavo. Di seguito ...

MotoGp - Marquez non cerca alibi : “mi fa male dappertutto. Gestire? No - domani corro per vincere” : Il pilota della Honda ha parlato dopo le qualifiche, chiuse al terzo posto nonostante una caduta nel finale di sessione Undicesima prima fila nelle ultime tredici qualifiche per Marc Marquez che, anche se dolorante per la caduta di ieri, chiude al terzo posto dietro Quartararo e Vinales in Thailandia. AFP/LaPresse Lo spagnolo non si risparmia e cade nel finale di sessione, acuendo i dolori già in corpo dopo il terribile crash di ieri. ...

Marquez non cambia : “Anche a Buriram per vincere” : "Aspettatevi il solito Marc". Il "metodo Marquez" non cambia in Thailandia, anche se e' la gara che gli puo' regalare l'ottavo mondiale. "Cerchero' di approcciarla nel modo consueto, sapendo che e' speciale - ha detto lo spagnolo della Honda a Buriram - ma anche che se non sara' qui avro' altre quattro possibilita'". Nessuna tattica conservativa, promette: "Provero' a spingere dall'inizio alla fine, con l'obiettivo di preparare al meglio il ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si confessa : “La Honda ascolta Marquez : è giusto così - lui vince. Stagione deludente” : La Stagione di Jorge Lorenzo è davvero da dimenticare, caratterizzata da risultati sportivi estremamente deludenti e da un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per quasi tutta l’estate. Lo spagnolo sta vivendo la peggiore annata da quando corre in MotoGP, fatica a prendere le misure alla Honda e si è più volte lamentato del fatto che la moto sia stata costruita su Marc Marquez. Nel frattempo il Campione del Mondo continua a ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez vince il Mondiale se… Tutti i piazzamenti e le possibili combinazioni : Marc Marquez, a cinque gare dalla conclusione del Mondiale MotoGP 2019 ha in classifica 98 punti di margine su Andrea Dovizioso, unico pilota che aritmeticamente può ancora superarlo ed impedirgli di festeggiare il titolo iridato. In virtù del maggior numero di vittorie che a fine stagione lo spagnolo avrà rispetto all’italiano, all’iberico basterà guadagnare due punti sul rivale in Thailandia per laurearsi campione. Di seguito tutte ...

Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “L’approccio sarà sempre quello di vincere e di fare il meglio possibile” : Marc Marquez è pronto a chiudere il cerchio. L’asso nativo di Cervera, forte di otto successi e cinque secondi posti nei 14 round disputati nel Mondiale 2019 di MotoGP, ha l’opportunità di concludere la contesa iridata matematicamente in vista del prossimo weekend a Buriram (Thailandia). Sul circuito asiatico, infatti, a Marc basterà fare due punti in più del ducatista Andrea Dovizioso per vincere il suo ottavo titolo mondiale in ...

MotoGp - Marquez e quella fuga per la vittoria : “questa era la mia strategia - in Thailandia per vincere il titolo” : Grazie al successo ottenuto ad Aragon, lo spagnolo è vicinissimo alla vittoria del titolo che potrebbe arrivare già in Thailandia Un Gran Premio mai in discussione, una gara dominata dalla prima all’ultima curva, con un Marc Marquez davvero imprendibile per tutti. Lo spagnolo si impone in solitaria ad Aragon, aumentando il proprio vantaggio su Dovizioso e avvicinandosi al titolo mondiale, che potrebbe arrivare già in ...

MotoGP - Risultato GP Aragon 2019 : Marquez vince trionfatore - Dovizioso 2° in rimonta - Valentino Rossi solo 8° : Tutto secondo copione. Marc Marquez vince, anzi trionfa, nel GP d’Aragon (Spagna), ottenendo l’ottavo successo stagionale nel Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico un soliloquio che vale all’asso nativo di Cervera la 52esima vittoria in carriera nella classe regina, la 78esima. Citando altri numeri, per Marc è la sesta vittoria su questa pista (quarta consecutiva). Niente da fare per gli avversari. Tuttavia, degna di ...

Marc Marquez MotoGP - GP Aragon 2019 : “L’obiettivo è continua a vincere e giocarsela sempre” : Dopo il fine settimana di Misano (Italia), si torna subito in pista ad Aragon (Spagna) per il quattordicesimo round iridato (20-22 settembre). In MotoGP, come al solito, è aperta la caccia al leader della classifica mondiale, Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Honda n. 93, è sempre più vicino al suo ottavo titolo iridato, vantando a sei weekend dalla conclusione ben 93 punti sul secondo nella classifica mondiale, ovvero Andrea Dovizioso. ...

MotoGP - Marc Marquez e la guerra psicologica con Valentino Rossi. L’unica battaglia impossibile da vincere : Il rabbioso trionfo di Misano, arrivato dopo oltre un mese di astinenza e due brutte sconfitte che bruciavano, è valso a Marc Marquez un vantaggio di 93 punti nella classifica del Mondiale MotoGP 2019; l’ottavo titolo iridato è ormai quasi una formalità e per il Cannibale spagnolo non resta che concentrarsi sulle piccole cose per trovare e sfruttare le motivazioni necessarie. Il cammino in questo 2019 è stato abbastanza lineare, solamente ...

MotoGp – Marquez punge Valentino Rossi : “l’episodio di ieri mi ha dato motivazioni extra per vincere” : Marc Marquez punge Valentino Rossi dopo la gara di Misano: lo spagnolo, fresco di vittoria, scaglia una frecciatina al pilota Yamaha dopo l’episodio accaduto nelle qualifiche di ieri Marc Marquez vince ancora. La pista di Misano sembrava dover essere favorevole ad un successo della Yamaha, ma lo spagnolo della Honda ha piazzato la zampata vincente nel finale, togliendo a Quartararo la gioia del successo all’ultimo giro. Nel post gara ...