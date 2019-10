Marquez vince in Thailandia | è l’ottavo mondiale

Gp Thailandia - Marquez vince ed campione per l'ottava volta : Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la 4/a volta consecutiva, vincendo il Gp di Thailandia, disputato sulla pista di Buriram. Lo spagnolo della Honda, all'ottavo titolo...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento perché volevo vincere la gara - Quartararo sarà ancora più forte l’anno prossimo” : Domenica davvero difficile da dimenticare per Marc Marquez, che ha chiuso il cerchio della stagione 2019 nel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio di Thailandia 2019 in volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGP. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare, Marc proverà a ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Marquez vince ed è campione del mondo! Quartararo 2° - Dovizioso e Valentino Rossi sottotono : Marc Marquez vince, anzi, trionfa nel GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo ha vinto la sua nona gara stagionale e si è laureato campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Numeri spaventosi per l’asso nativo di Cervera che, regolando da campione, uno strepitoso Fabio Quartararo ha archiviato anche questa pratica nel suo stile. Una gara che ha vissuto nel ...

MotoGp - Marquez resta umile : “vincere quindici Mondiali? Non sono Superman - mi godo l’ottavo” : Il pilota spagnolo ha espresso la propria gioia per la vittoria dell’ottavo titolo, sottolineando come difficilmente arriverà ai quindici di Agostini Palla otto in buca, Marc Marquez festeggia con il biliardo la vittoria dell’ottavo titolo mondiale in carriera. Lo spagnolo vince il Gp della Thailandia e si laurea campione, lasciando solo le briciole ai propri avversari grazie ai nove successi in stagione. AFP/LaPresse Un ...

Marquez vince in Thailandia ed è di nuovo Campione : Un duello fino all’ultimo giro, il sorpasso su un grandissimo Fabio Quartararo e, con la nona vittoria su 15 gare, Marc Marquez vince in Thailandia e conquista l’ottavo Titolo. Questa in sintesi la domenica a Buriram, in cui lo spagnolo ha voluto tutto: il secondo posto gli sarebbe bastato a laurearsi Campione, ma ha insistito […] L'articolo Marquez vince in Thailandia ed è di nuovo Campione sembra essere il primo su ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince ed è campione del mondo! Dovizioso 4° e Valentino Rossi 8° : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), è andato in archivio. Una gara molto complicata su un tracciato non semplice da interpretare: un mix perfetto tra tratti veloci e altri molto guidati. Marc Marquez vince e si laurea campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Fabio Quartararo è secondo e Maverick Vinales è terzo. Andrea Dovizioso è quarto e Valentino Rossi è ottavo. Di seguito ...

MotoGp - Marquez non cerca alibi : “mi fa male dappertutto. Gestire? No - domani corro per vincere” : Il pilota della Honda ha parlato dopo le qualifiche, chiuse al terzo posto nonostante una caduta nel finale di sessione Undicesima prima fila nelle ultime tredici qualifiche per Marc Marquez che, anche se dolorante per la caduta di ieri, chiude al terzo posto dietro Quartararo e Vinales in Thailandia. AFP/LaPresse Lo spagnolo non si risparmia e cade nel finale di sessione, acuendo i dolori già in corpo dopo il terribile crash di ieri. ...

Marquez non cambia : “Anche a Buriram per vincere” : "Aspettatevi il solito Marc". Il "metodo Marquez" non cambia in Thailandia, anche se e' la gara che gli puo' regalare l'ottavo mondiale. "Cerchero' di approcciarla nel modo consueto, sapendo che e' speciale - ha detto lo spagnolo della Honda a Buriram - ma anche che se non sara' qui avro' altre quattro possibilita'". Nessuna tattica conservativa, promette: "Provero' a spingere dall'inizio alla fine, con l'obiettivo di preparare al meglio il ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si confessa : “La Honda ascolta Marquez : è giusto così - lui vince. Stagione deludente” : La Stagione di Jorge Lorenzo è davvero da dimenticare, caratterizzata da risultati sportivi estremamente deludenti e da un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per quasi tutta l’estate. Lo spagnolo sta vivendo la peggiore annata da quando corre in MotoGP, fatica a prendere le misure alla Honda e si è più volte lamentato del fatto che la moto sia stata costruita su Marc Marquez. Nel frattempo il Campione del Mondo continua a ...

