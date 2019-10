Marquez trionfa in Thailandia | è campione del mondo per la quarta volta

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Marcsi confermadeldella MotoGp per la 4/aconsecutiva, vincendo il Gp di, disputato sulla pista di Buriram.Lo spagnolo della Honda, all’ottavo titolo iridato in tutte le classi, ha preceduto il francese Fabioraro (Yamaha). Terzo Vinales (Yamaha), quarto Dovizioso (Ducati) che, a tre gare dal termine della stagione, non può più raggiungere lo spagnolo in classifica.Lo spagnolo ha superato all’ultimo giroraro in testa per buona parte della gara. Andrea Dovizioso (Ducati), l’unico in grado di poter impensierire - ma solo aritmeticamente -nella lotta al titolo, ha chiuso al quarto posto. Dietro al pilota Ducati, nell’ordine Alex Rins, Franco Morbidelli, Johan Mir e Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ ha 8/o, pagando soprattutto l’usura delle gomme nella seconda parte di gara. ...

FirenzePost : Moto GP: Marc Marquez campione del mondo. Trionfa anche in Thailandia - DanielePezzini : Si chiude così un campionato mai in discussione. Forse una delle stagioni più noiose della storia recente della… - salottocalcio : Marc #Marquez è campione del mondo in MotoGP ????? #IlSalottoDelCalcio #Marquez #MotoGP #ThaiGP -