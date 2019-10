Marquez campione del mondo di Moto Gp

Gp Thailandia - Marquez vince ed campione per l'ottava volta : Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la 4/a volta consecutiva, vincendo il Gp di Thailandia, disputato sulla pista di Buriram. Lo spagnolo della Honda, all'ottavo titolo...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Marquez vince ed è campione del mondo! Quartararo 2° - Dovizioso e Valentino Rossi sottotono : Marc Marquez vince, anzi, trionfa nel GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo ha vinto la sua nona gara stagionale e si è laureato campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Numeri spaventosi per l’asso nativo di Cervera che, regolando da campione, uno strepitoso Fabio Quartararo ha archiviato anche questa pratica nel suo stile. Una gara che ha vissuto nel ...

Marc Marquez sull’8volante - vittoria e ottavo titolo in Thailandia : lo spagnolo è campione del mondo! : Il pilota della Honda conquista l’ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGp, vincendo anche il Gran Premio della Thailandia davanti a Quartararo e Viñales Una superiorità pazzesca, un dominio impressionante che porta la firma di Marc Marquez. Non solo nel Gran Premio della Thailandia, vinto davanti ad un mai domo Fabio Quartararo, ma addirittura nell’intero Mondiale 2019, guidato fin dalla prima ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince ed è campione del mondo! Dovizioso 4° e Valentino Rossi 8° : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), è andato in archivio. Una gara molto complicata su un tracciato non semplice da interpretare: un mix perfetto tra tratti veloci e altri molto guidati. Marc Marquez vince e si laurea campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Fabio Quartararo è secondo e Maverick Vinales è terzo. Andrea Dovizioso è quarto e Valentino Rossi è ottavo. Di seguito ...

