Marc Marquez ha vinto il Motomondiale

Moto Gp Thailandia - Marc Marquez campione del mondo : Moto Gp Thailandia, Marc Marquez e' ancora una volta campione del mondo. Il pilota spagnolo della Honda vince il Gran Premio di Thailandia

Marc Marquez sull’8volante - vittoria e ottavo titolo in Thailandia : lo spagnolo è campione del mondo! : Il pilota della Honda conquista l’ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGp, vincendo anche il Gran Premio della Thailandia davanti a Quartararo e Viñales Una superiorità pazzesca, un dominio impressionante che porta la firma di Marc Marquez. Non solo nel Gran Premio della Thailandia, vinto davanti ad un mai domo Fabio Quartararo, ma addirittura nell’intero Mondiale 2019, guidato fin dalla prima ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Thailandia 2019 : Marc Marquez il più veloce - bene Valentino Rossi 4° - Dovizioso 6° con problema sulla Ducati : Lo spagnolo Marc Marquez vola nel warm-up del GP della Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato asiatico, l’iberico della Honda ha ottenuto il miglior crono di 1’30″921 (l’unico ad abbattere la barriera dell’1’31”), candidandosi a un ruolo di primattore in vista della corsa che scatterà alle 09.00 italiane. Una gara che potrebbe consegnarli l’ottavo titolo mondiale ...

VIDEO Marc Marquez - GP Thailandia 2019 : “L’approccio alla gara sarà il solito” : Nonostante la seconda caduta del weekend, Marc Marquez centra la prima fila nella qualifica del GP della Thailandia 2019 della MotoGP e vista la settima posizione di Andrea Dovizioso comincia a preparare la festa per l’ottavo titolo iridato per la gara di domani. Il passo gara dello spagnolo è una certezza e oramai anche l’ultimo residuo di matematica è prossimo a cadere e regalare al pilota Honda un Mondiale con cinque gare di ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “La caduta nelle qualifiche? Uscito troppo forte da curva-4” : Marc Marquez colleziona un’altra caduta nel corso delle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, l’iberico, protagonista di un crash spaventoso nel corso delle libere del venerdì, ha perso ancora una volta l’anteriore della sua Honda, finendo per le terre e vedendo sfumare la pole position dell’appuntamento thailandese in favore del francese Fabio ...

VIDEO Marc Marquez - la caduta in qualifica nel GP di Thailandia 2019 : Se la rovinosa caduta nel corso della FP1 aveva fatto male al fisico di Marc Marquez, quella di cui si è reso protagonista questa mattina, nel corso del suo ultimo tentativo della Q2 del GP di Thailandia 2019 di MotoGP, sicuramente ha rovinato il morale dello spagnolo. Il campione del mondo, infatti, è scivolato in curva 5 proprio mentre aveva appena fatto segnare un record clamoroso nel T2. Il catalano stava viaggiando con 257 millesimi di ...

Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Bilancio di giornata positivo - domani punto alla vittoria” : Tredicesima prima fila stagionale (su 15 qualifiche disputate) con il terzo miglior tempo delle prove ufficiali odierne per Marc Marquez, autore di una qualifica di buon livello per i suoi standard in Thailandia fino al momento della caduta nel corso dell’ultimo time-attack del Q2. Il leader del Mondiale MotoGP si stava migliorando notevolmente e avrebbe potuto sicuramente insidiare la pole di Fabio Quartararo, ma ha commesso un errore ...

Incidente Marc Marquez - MotoGp Thailandia/ Video 'Non poteva respirare - ma sta bene' : Incidente Marc Marquez, Thailandia: come sta? Video MotoGp: solo un grosso spavento, 'è stata una botta forte'. Le ultime notizie.

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Ho avuto paura - facevo fatica a respirare” : Marc Marquez ha iniziato il suo weekend del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, non nel migliore dei modi. La caduta nel corso delle FP1 in curva-7 e il dolore alla schiena e alla tibia della gamba sinistra avevano fatto temere il peggio. Lo spagnolo, per fortuna, non ha subito alcuna frattura ed è stato veloce nel turno successivo. Tuttavia, le conseguenze del crash sono insite nell’animo del pilota, che ...

VIDEO Marc Marquez GP Thailandia 2019 : “Sto bene - sono in grado di correre” : Dopo lo spavento, il sollievo. Marc Marquez ha chiuso anzitempo la sua FP1 del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP per colpa di un highside clamoroso che ha messo ko il campione del mondo. Il portacolori della Honda è stato trasportato all’ospedale di Buriram e ha superato il controllo medico. Al suo ritorno presso la pista thailandese è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport per confermare che il peggio ormai era alle spalle. ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez dichiaro “fit” per il weekend : Un highside davvero tremendo. La FP1 del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP che non si conclude in pista ma all’ospedale di Buriram. Per Marc Marquez il weekend che deve consegnargli il sesto titolo iridato, stava per trasformarsi in un incubo. Invece, il campione del mondo, è stato dichiarato pronto per rimettersi in moto dopo il controllo medico, nonostante una caduta rovinosa che ha causato dolori a gamba e schiena. Andiamo ad ...

VIDEO La spiegazione della caduta di Marc Marquez a Buriram : un incidente spaventoso per lo spagnolo : Marc Marquez è risalito in sella nelle prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. La notizia che si attendeva, dopo lo spaventoso incidente che ha visto coinvolto il campione del mondo in carica della classe regina nel corso delle FP1, è arrivata e il suo team può tirare un sospiro di sollievo. Sì perché, dopo il crash, c’era preoccupazione per le condizioni dell’iberico, molto dolorante ...

Incidente Marc Marquez - Motogp GP Thailandia/ Video - come sta? L'esito controlli... : Marc Marquez: brutto Incidente a Buriram, Video. Caduta paurosa per il campione del mondo in sella alla Honda: fortunatamente è fit