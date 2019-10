Manovra | Renzi | ‘Bellanova capo delegazione Iv | da me massima disponibilità’

Matteo Renzi bolla la Manovra del Conte bis : 'Per il cuneo fiscale proposti spiccioli' : Matteo Renzi ha scritto una lettera al Corriere della Sera, criticando fortemente il Def, presentato dal Presidente Conte e dal ministro Gualtieri. Ci vuole più coraggio per la riduzione del cuneo fiscale e la detassazione del lavoro, ha detto l'ex sindaco di Firenze. Al contrario, nella proposta di Gualtieri, ci sarebbero solo 2,5 miliardi di euro. Cioè: “solo spiccioli”. Renzi scrive che l'abbassamento delle tasse e, di conseguenza, del costo ...

La Manovra non soddisfa Renzi : "Sul cuneo fiscale solo spiccioli" : Una lettera al Corriere della Sera per dire che la manovra così è insufficiente. Matteo Renzi scrive al quotidiano per chiedere più coraggio sulla riduzione del cuneo fiscale, perché “diminuire le tasse sul lavoro è la priorità ribadita a parole da tutti i leader politici e da tutti i commentatori economici”, ma in manovra ci sono “solo spiccioli”. Il leader di Italia Viva ...

Manovra - Renzi : “Taglio del cuneo fiscale di 3 - 4 miliardi è un pannicello caldo” : Matteo Renzi critica la scelta di proporre in Manovra solo 3,4 miliardi per ridurre il cuneo fiscale. "Un pannicello caldo", lo giudica. La replica del sottosegretario dem all'Economia Misiani: "Sbaglia. Il suo partito aveva chiesto di rimandarlo al 2021. Non siamo d'accordo. Siamo al Governo perché le tasse sui lavoratori vogliamo tagliarle. Iniziando subito, a partire da chi ne ha più bisogno".Continua a leggere

Manovra - Renzi : “Conte sta sereno se non aumenta le tasse - abbassi l’Iva sui pannolini” : Cosa deve fare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per stare sereno? Semplice, per Matteo Renzi "per stare tranquillo basta non aumentare le tasse". Il leader di Italia Viva parla anche di abbassare l'Iva sui pannolini: "Se la rimodulazione dell'Iva è a costo zero, per esempio si abbassa l'Iva al pannolino, firmo anche io".Continua a leggere

Manovra - Boccia : “È di sinistra la rimodulazione dell’Iva - ma Renzi da che parte sta?” : Il neo ministro Boccia torna sulle tensioni tra Pd e Italia Viva sul contante e le rimodulazioni dell'Iva: "Si faranno perché oggi in questa imposta ci sono situazioni ingiuste. Io posso pure accettare che Salvini ora lanci slogan vuoti contro un'Iva più giusta, contro un catasto più giusto. Mi spiace e mi fa riflettere che lo faccia Renzi: ma da che parte sta?".Continua a leggere

Manovra - fallisce il vertice notturno di governo : il patto Renzi-Di Maio che fa scricchiolare la maggioranza : Il governo sbanda. Paurosamente. Nella notte tra domenica e lunedì il vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere l'intesa sul Def. Ma quattro ore di fuoco non sono bastate: nessun intesa, nessun accordo. Al vertice convocato da Giuseppe Conte, hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto G

Manovra - Pd-M5S ancora distantiRenzi e Di Maio : "L'Iva non si tocca" : Vertice serale ieri a palazzo Chigi. Per M5s presenti il sottosegretario Fraccaro e il capo politico del Movimento Di Maio, per il Pd il capo delegazione Franceschini, per Leu Speranza e per Italia viva il ministro Bellanova. Il responsabile di via XX settembre era già a palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Governo - sulla Manovra prime tensioni Pd-M5s. Vertice notturno sull’Iva da Conte. A sorpresa asse (involontario) Di Maio-Renzi : La prima ragione sociale della nascita del Governo M5s-Pd era bloccare l’aumento dell’Iva. Ora proprio sull’imposta indiretta si consuma il primo vero momento di tensione nella nuova maggioranza. A differenza del Governo Conte 1 non sono solo due squadre a fronteggiarsi, ma quattro partiti – l’ultimo appena nato grazie a Matteo Renzi – e così il presidente del Consiglio si è trovato costretto a convocare un ...

Manovra - Pd : giù tasse e alzare stipendi Renzi : carte credito - meno commissioni : I provvedimenti dovrebbero essere presentati tra i ddl collegati alla legge di Bilancio nella nota di aggiornamento al Def che verrà presentata lunedì. Zingaretti: «alzare stipendi tagliando tasse». Renzi: «Dimezzare le commissioni sulle carte di credito»

Manovra - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'ambiente senza nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"

Crisi - Renzi : nessuno di noi chiede poltrone nel governo.?Salvini : Manovra da 50 miliardi unica possibile : Il senatore dem a Radio 24: «Il governo populista ha fallito, mettere i conti in sicurezza e poi al voto». Ai microfoni anche il leader leghista: ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte

