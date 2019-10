Maltempo | escursionisti bloccati sulle Alpi Giulie | salvati

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) La stazione di Cave del Predil del Soccorsono e speleologico ha tratto in salvo questa mattina quattrodella Repubblica Ceca che ieri sera sono rimasidalnelle. I quattro hanno trascorso la notte in quota sulla Forca di Fusine, tra la Veunza e la Strugova perché, colti dale poi dal buio, non riuscivano più a proseguire né a tornare indietro in seguito alla formazione di uno strato di ghiaccio che ha ricoperto le rocce. Gli, compresi tra un’età di trenta e quarant’anni, erano partiti dal Lago di Fusine con l’intento di compiere il giro delle Ponze per arrivare al Bivacco Busettini dove trascorrere la notte. Erano attrezzati sia con sacchi a pelo che con fornelletto – le temperature in quota erano di meno cinque gradi – e hanno potuto scaldarsi. La chiamata è arrivata in stazione ieri ...

