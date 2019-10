Ma quanto dura il Conte bis?

quanto dura Marvel’s Avengers? Il videogioco dei supereroi si confessa : In uscita il 15 maggio del prossimo anno, Marvel's Avengers promette di portare i supereroi più amati della Casa delle Idee su PC, PlayStation 4, Xbox One e addirittura Google Stadia, piattaforma pensata per il gioco in streaming. E di farlo con un'action adventure spettacolare e dall'inevitabile taglio cinematografico, realizzato dai talentuosi ragazzi di Crystal Dynamics - gli stessi della più recente trilogia di Tomb Raider - sotto l'occhio ...

Sesso - la formula matematica per capire quanto deve durare un rapporto (per essere considerato decente) : Galileo Galilei lo aveva capito prima degli altri: «l’universo è scritto in lingua matematica». Quindi, se la matematica si applica a tutto, perché applicarla al Sesso e non mirare anche a una formula per il rapporto lungo il giusto? Andiamo al punto: è possibile stabilire quanto dovrebbe durare un rapporto sessuale per essere considerato soddisfacente e appagante? La risposta alla domanda che sicuramente ci siamo ...

Permesso di soggiorno 2019 per motivi familiari - lavoro o casi speciali. quanto dura? : Permesso di soggiorno 2019 per motivi familiari, lavoro o casi speciali. Quanto dura? Vediamo di seguito la delicata tematica del cosiddetto Permesso di soggiorno, in riferimento ai cittadini extracomunitari (rispetto alla UE), e come è possibile ottenerlo validamente, ricorrendone i motivi fissati dalla legge. Se ti interessa saperne di più sui requisiti della cittadinanza italiana per matrimonio o per nascita, clicca qui. Permesso ...

Dura la vita coi nuovi costi TIM da oggi 9 settembre : quanto si paga per cambiare anagrafica : A partire da oggi 9 settembre gli utenti TIM che intendono procedere con il cambio dell'anagrafica per determinati profili, dovranno per forza di cose sostenere un costo che fino a questo momento non era previsto. Dopo aver preso in esame le ultimissime rimodulazioni Vodafone che stanno entrando in gioco proprio in queste ore, come avrete notato dall'approfondimento appena portato alla vostra attenzione, bisogna dedicare una partentesi anche ...