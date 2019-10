Lutto nel mondo della musica Addio a Ginger Baker | storico batterista dei Cream

Poliziotti uccisi nella Questura di Trieste : oggi Lutto cittadino - continuano le indagini : Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dichiarato il lutto cittadino e questa sera è prevista una fiaccolata spontanea che partirà nei pressi della Questura, il luogo in cui ieri si è consumata una tragedia che ha sconvolto l'Italia: due agenti di polizia sono stati uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di 29 anni che era stato condotto in commissariato dopo il furto di un motorino.Continua a leggere

Lutto nel calcio - Isaac Promise deceduto all'improvviso per un malore in palestra : Negli ultimi giorni il mondo del calcio è stato caratterizzato da numerosi decessi associate a morti quasi inaspettate: a settembre prima Ricksen (deceduto per SLA) poi il difensore Maynard, ucciso in una sparatoria ad Amterdam. Settimana scorsa è invece morto sul rettangolo da gioco un giovane uruguaiano per un arresto cardiaco, mentre proprio il 2 ottobre è deceduto il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi, scomparso dopo una lunga malattia. ...

Lutto nel mondo della moda : Tamara Fiorini non ce l’ha fatta - se n’è andata a 43 anni : Era diventata un simbolo Tamara Fiorini, la stilista riminese scomparsa per sempre nei giorni scorsi a causa di un terribile male contro il quale combatteva ormai da tempo: la leucemia. Era una donna solare, energica e sempre col sorriso sulle labbra ma anche una moglie e una mamma meravigliosa. Tamara è morta a soli 43 anni domenica scorsa in ospedale dove era stata costretta a letto dopo l’ennesimo ricovero per l’aggravarsi delle sue ...

“Ci mancherai - Giorgio”. Lutto nel mondo dello sport : lascia moglie e due figli : Il mondo del calcio e dello sport tutto dice addio a Giorgio Squinzi, il proprietario del Sassuolo e della Mapei è morto: aveva 76 anni. Da tempo era gravemente malato, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul decesso. Ex Presidente di Confindustria per 12 anni, è stato vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all’innovazione. Appassionato di ciclismo, il padre Rodolfo era stato per qualche anno professionista di questo ...

Notizie del giorno – Grave Lutto nel mondo del calcio - calciatore di Serie A coinvolto in uno scandalo : Grave lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto a soli 43 anni il preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni, deceduto in seguito ad un incidente. Questo il comunicato del club calabrese.“Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica ...

Sassuolo - morto il presidente Giorgio Squinzi : Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana : lutto nell'imprenditoria italiana e in particolare nel calcio: è infatti morto questo mercoledì 2 ottobre il proprietario del Sassuolo Giorgio Squinzi, aveva 76 anni ed era da tempo malato. Era proprietario dalla Mapei, azienda di produzione adesivi, sigillanti e prodotti chimici per l'edilizia. Ex presidente di Confindustria per 4 anni, era molto appassionato del ciclismo: suo padre Rodolfo era stato qualche anno professionista nello sport in ...

Grave Lutto nel mondo del calcio - morto il preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni : Tragedia nel mondo del calcio. E’ morto a soli 43 anni il preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni, deceduto in seguito ad un incidente. Questo il comunicato del club calabrese. “Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una ...

Piange il calcio spagnolo - è morto Lozano : grave Lutto nelle ultime ore [DETTAGLI] : grave lutto nelle ultime ore che ha colpito la Spagna. E’ morto infatti nella sua città natale di Alginet l’ex portiere Alfredo Greus Lozano, decano dei giocatori del Real Betis e portiere della formazione di Siviglia, in seconda divisione, dal 1944 al 1946. Nato nel 1921 Lozano ha iniziato la carriera al Saragozza, poi l’importante esperienza al Betis nell’ultima parte della stagione 1943-1944, il debutto ufficiale ...

Lutto nel mondo della musica : se ne va un grande : “Piero Cesanelli Lasci un grande vuoto” : Se n’è andato un grande della cultura e della musica. Piero Cesanelli, co-fondatore e direttore artistico di Musicultura, è morto a 73 anni. Dopo avere combattuto una grave malattia, si è spento nel pomeriggio di oggi. Da un mese era ricoverato alla Lungodegenza di Treia. Originario di Recanati, aveva contribuito a fondare Musicultura, festival popolare d’autore nato nel 1990. Era sposato con Paola Promisqui, la donna che è stata la sua compagna ...

Uruguay - Lutto nel calcio : muore giocatore 17enne del Boston River per arresto cardiaco : Arriva un'altra tragica notizia che riguarda il calcio: dopo le recenti morti di Ricksen (a 43 anni per SLA) e di Maynard (ucciso in una sparatoria ad Amsterdam), arriva un altro decesso, questa volta parliamo di un giovane 17enne che giocava in Uruguay, nel Boston River. Si chiamava Agustin Martinez ed ha subito un arresto cardiaco in una partita contro il Cerro, valida per la seconda gara del Torneo Clausura di Tercera División. Il giocatore ...

Lutto nella famiglia Juventus : Alex Sandro piange la scomparsa del padre : Bruttissima notizia per Alex Sandro, terzino classe 1991 della Juventus e della nazionale brasiliana: il giocatore, infatti, ha ricevuto la notizia della morte del padre, e, con l’autorizzazione della società bianconera, è subito tornato in Brasile per stringersi alla sua famiglia. Questo Lutto improvviso per Alex Sandro non fa che complicare ulteriormente la situazione di “emergenza” della Juventus. La squadra bianco nera già non se la passava ...

Lutto in casa Juventus : nella notte è morto il padre di Alex Sandro : Una grave notizia ha scosso la tranquillità dell’ambiente Juventus nelle ultime ore: è venuto a mancare il padre di Alex Sandro. Il terzino è volato in Brasile per stare vicino alla famiglia nella notte Alex Sandro ha ricevuto una telefonata alla quale non avrebbe mai voluto rispondere: il calciatore è stato informato della morte del padre Reinaldo. Il terzino della Juventus è subito volato in Brasile per unirsi alla sua famiglia nel ...

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto Maurizio Varamo : il suo corpo ritrovato senza vita : Maurizio Varamo se n’è andato. Il direttore della scenografia del Teatro dell’Opera di Roma. Aveva 65 anni. E’ stato trovato senza vita nel pomeriggio del 25 settembre, nella sua abitazione in via Forte dei Marmi, a Fiumicino. A chiamare i soccorsi, arrivati sul posto alle 14 di questo pomeriggio, un amico di Varamo che non aveva più sue notizie da tre giorni. I vigili del fuoco, entrati nell’abitazione, hanno trovato l’uomo già cadavere. Sul ...

Lutto nel mondo del calcio : morto ex arbitro [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto all’età di 87 anni l’ex arbitro Giovanni Caligaris. Lunghissima carriera, diresse anche una partita nel campionato di Serie A, era il 5 maggio 1968, ben più esperienza nel torneo di Serie B con ben 37 partite arbitrate. Nel 2004 gli fu consegnato da Figc e Aia il Distintivo d’oro per i 50 anni di attività, è stato premiato ad Alessandria col ‘Gagliaudo ...