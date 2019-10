L’uomo del giorno | Ottavio Bianchi | bresciano di nascita ma napoletano d’adozione

Lady Diana - la confessione delL’uomo che causò l’incidente mortale : Si riapre il giallo sulla morte di Lady Diana. L’incidente di quel tragico 31 agosto 1997, sotto il tunnel dell’Alma a Parigi, fu fatale per la principessa: all’epoca Lady D. aveva soltanto 36 anni. L’uomo a bordo della Uno bianca che quella notte speronò la Mercedes dove viaggiavano Diana, il compagno Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul, era Le Van Thanh. Secondo l’esclusiva di Oggi, l’autista avrebbe ...

L’uomo del giorno - Antonio Careca : l’amore del San Paolo e la strana scoperta del presidente Ferlaino : Antonio Oliveira Filho, per tutti Careca, è stato un grandissimo centravanti. Chiedete in giro per Napoli e vi sarà detto che giocatore hanno avuto la fortuna di ammirare. Considerato tra i più forti attaccanti della sua generazione, il brasiliano di Araraquara, inizia a giocare come molti sudamericani per le strade. Viene preso dal Guarani a 15 anni e a 17 vince il campionato. Firma con il San Paolo e segna 17 gol in 20 partite. Ma il San ...

Morte Lady Diana - la clamorosa confessione delL’uomo che provocò l’incidente : “Sì - sono stato io” : sono passati 22 anni dalla Morte di Lady Diana a Parigi, ma non si sono mai sopite le voci di complotti e presunti misteri sulla dinamica dell’incidente, avvenuto la notte del 31 agosto 1997. Sulla Morte della principessa sono stati pubblicati tantissimi libri e articoli che in questi anni hanno cercato di ricostruire a un fatto che all’epoca scosse tutto il mondo. Lady Diana era la principessa dei cuori, la principessa di tutti e la sua Morte ...

L’uomo del giorno - Cristiano Lucarelli : la clamorosa squalifica in Under 21 - la scelta di cuore di Livorno : Parliamo oggi di Cristiano Lucarelli, ex attaccante che compie 44 anni. La carriera di Lucarelli inizia dai dilettanti, in seguito approda al Perugia. Con le maglie di Cosenza e Padova inizia a far vedere le doti di grande bomber segnando 29 reti in due stagioni, meno bene all’Atalanta. Claudio Ranieri lo porta al Valencia. Esperienza triste quella spagnola, tant’è che Lucarelli torna in Italia. Al Lecce prima e al Torino poi ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Zlatan Ibrahimovic - le 10 frasi celebri dello svedese : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, oggi è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti in circolazione. Inizia la carriera in Svezia al Malmo ma la prima vera grande esperienza è quella con la maglia dell’Ajax, si mette in mostra ed il grandissimo colpo di mercato lo piazza la Juventus, lo svedese si mette subito in mostra con il club bianconero, forza fisica impressionante, ...

L’uomo del giorno - Omar Sivori : il talento infinito e la follia del “Cabezon” - l’addio al calcio in diretta tv : Il 2 ottobre del 1935 nasceva a San Nicolas, vicino Buenos Aires, uno dei calciatori più forti della storia: Omar Sivori. Componeva il trio degli “Angeli dalla faccia sporca” nella nazionale argentina, insieme ad Angelillo e Maschio. Si divertiva ad irridere gli avversari a suon di dribbling e tunnel. La Juventus per assicurarselo versò nelle casse del River Plate 10 milioni di pesetas. Nella stagione 1957-58 i bianconeri ...

L’uomo navigava nel Mediterraneo già alla fine del Mesolitico : Dallo studio dei resti di un pasto composto da una mandibola di cervo e vari molluschi è stato possibile stabilire che L’uomo navigava nel Mediterraneo alla ricerca di cibo e nuove terre già 8.600 anni fa, cioè verso la fine del Mesolitico e non nel Neolitico, come si credeva finora. La scoperta, all’interno della Grotta del Tuono di Marettimo (isole Egadi), è di un team di ricercatori dell’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, ...

L’uomo del giorno – George Weah - un calciatore impegnato nel sociale : e quel gol rimasto nella storia… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata a George Weah, ex attaccante del Milan ed attuale presidente della Liberia che compie 53 anni. Un forte impegno per il sociale da parte dell’ex calciatore africano, soprattutto nella lotta al razzismo. Dotato di grande forza fisica, era un attaccante completo, in grado non solo di far gol ma anche di entrare nelle azioni d’attacco della ...

CorSport : Manganelli - L’uomo del Var. Senza non sarebbe in grado di arbitrare : Un giudizio impietoso sugli arbitraggi della sesta giornata di campionato, quello di Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Una giornata da bollino nero, in cui si susseguono “errori ed orrori” e dove hanno sbagliato quasi tutti gli arbitri guidati da Rizzoli. Tra gli errori gravi della domenica, quello di Manganiello in Napoli-Brescia. Pinna lo definisce “l’uomo del Var”, “nel senso che, Senza, non sarebbe in grado di arbitrare”. Prima concede ...

L’uomo del giorno - Frank Rijkaard : quel cambio di ruolo fondamentale per i successi col Milan : L’uomo del giorno di oggi di CalcioWeb è Frank Rijkaard, allenatore ed ex centrocampista olandese che ha fatto le fortune del grande Milan di Sacchi. Rijkaard compie 57 anni. Nato come difensore centrale, per poi passare ad incontrista, l’olandese cresce nell’Ajax, con cui gioca per 7 stagioni mettendo a segno più di 40 gol in circa 200 presenze. Esordito giovanissimo (17 anni) nella squadra di Amsterdam, passa allo ...

L’uomo del giorno - Andriy Shevchenko : l’amore per il golf - i retroscena della carriera dell’usignolo di Kiev : Andriy Shevchenko nasce a Dvirkivšcyna, vicino Kiev, il 29 settembre del 1976. Oggi per l’ex attaccante uscraino sono 43 anni. Quando arrivò in Italia c’era un calcio diverso. I romantici rimpiangeranno quegli anni tra la fine del ’90 e i primi 2000. Nel 1999 arriva un ragazzo sconosciuto, che scriverà la storia del Milan e non solo. Arriva da una scuola dura quella del colonnello Lobanovskyi, chiamato così perché faceva ...

Yara Gambirasio - anche la Corte europea dei diritti delL’uomo respinge il ricorso di Bossetti. I legali : “La via maestra resta la revisione” : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso dei legali di Massimo Bossetti contro la sentenza di ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. La notizia è stata data durante Quarto Grado su Rete4. L’avvocato di Bossetti, Claudio Salvagni, era ospite in studio: “Ovviamente una sentenza positiva della Corte europea dei diritti dell’uomo sarebbe stata la più grande soddisfazione per noi avvocati che ...

L’uomo del giorno - Claudio Borghi : il “Picasso del calcio” che ammaliò Berlusconi : Piedi fatati, ma carattere difficile. Quante volte abbiamo sentito questo binomio. E’ il caso anche di Claudio Borghi. Il fantasista argentino fece innamorare di lui due persone nello stesso istante. Si giocava la finale di Coppa intercontinentale tra Juventus e Argentinos Juniors e l’avvocato Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi rimasero affascinati da quel calciatore, capace di incantare persino Platini, che lo definì “Il ...