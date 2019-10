Lunedì verdetto Cedu sull' ergastolo ostativo Dopo il Governo | allarme dell' Antimafia

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019)il, per voce dei ministri Bonafede e Di Maio, ora anche la Commissionelancia l’a decisionea Corte Europea per i Diritti Umani prevista per domani. Ciò che si teme è uno stop ad uno strumento ritenuto essenziale per la lotta alla mafia e al terrorismo.Per il presidentea commissioneNicola Morra “l’Europa continua a mostrare indifferenza per le mafie salvo poi sdegnarsi per stragi al di fuori dei confini italiani come Duisburg”.“Si dovrebbe lavorare affinché la nostra legislazionevenga recepita da altri ordinamenti nazionali in attesa di una normativa europea contro la mafia -spiega Morra- Invece la, cioè una corte europea di giustizia, vuole impedire che l’, senza possibilità di alcun ...

