Luca Marini Moto2 | GP Thailandia 2019 | “Una grande soddisfazione vincere in questa

Moto2 - Risultato GP Thailandia 2019 : Luca Marini in trionfo a Buriram! Marquez 5° limita i danni - 8° Bulega : Luca Marini domina il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista il secondo successo della carriera nel Motomondiale dopo la prima vittoria raccolta in Malesia nella passata stagione. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha vinto con autorità in quel di Buriram, sede della quindicesima tappa del Mondiale Moto2, scavalcando senza troppi patemi Nagashima e Marquez nei primi giri e poi imponendo un passo mostruoso che gli ha permesso di ...

Moto2 – Alex Marquez on fire - pole position per lo spagnolo in Thailandia : Luca Marini apre la seconda fila : Terza pole position nelle ultime quattro gare per il pilota spagnolo, che precede Nagashima e Martin in prima fila. Quarto Luca Marini, migliore degli italiani La pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Moto2 in Thailandia se la prende Alex Marquez, confermando il suo ottimo momento di forma. Lo spagnolo del team Marc VDS ferma il crono sull’1:35.297, precedendo il giapponese Tetsuta Nagashima di 95 millesimi e lo spagnolo ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Luca Marini svetta - grandissimo equilibrio a Buriram : Prima giornata di prove libere in archivio anche per la Moto2 a Buriram in occasione del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione per il Motomondiale. Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1’35″956, un tempo valevole anche come nuovo record della pista thailandese per la categoria intermedia. Alle sue spalle il padrone di casa thailandese Somkiat Chantra e l’australiano Remy ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Thailandia 2019 : Luca Marini chiude in vetta un turno dominato dall’equilibrio : Dopo una ottima FP1, Luca Marini (Sky Racing VR46) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019 di Moto2. Il pilota con il numero 10 sul cupolino ha concluso il suo venerdì di Buriram con il tempo di 1:35.956 precedendo di appena 8 millesimi il padrone di casa Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) e di 49 l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox). L’equilibrio regna sovrano sulla pista ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : Nagashima vola nelle FP2 - 5° Luca Marini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Si migliorano in molti alle spalle di Nagashima, adesso Marini è 2° a soli 6 millesimi, Binder 3° e Marquez 4° con lo stesso identico tempo a 79 millesimi dal leader. 10.20 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 45 T. Nagashima 1:36.234 2 27 I. LECUONA +0.146 3 41 B. BINDER +0.208 4 35 S. CHANTRA +0.240 5 10 L. Marini +0.288 6 73 A. ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Nagashima il più veloce - bene Luca Marini 3° e Alex Marquez 11° : E’ del giapponese Tetsuta Nagashima il miglior tempo delle prove libere 1 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Il giapponese, con il crono di 1’35″969, è stato fin da subito velocissimo, su di un asfalto umido per le altissime temperature nelle quali si è disputata la sessione. Il nipponico ha preceduto lo spagnolo Augusto Fernandez di 384 millesimi e Luca Marini, in sella alla KAlex dello SKY ...

Moto2 – Luca Marini sincero - il fratello di Valentino Rossi spiazza tutti : “io al fianco di Marc Marquez? Se chiama la Honda…” : Luca Marini più sincero che mai: l’ammissione del fratello minore di Valentino Rossi E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara a due ruote: i piloti della MotoGp e delle categorie inferiori si salutano l’Europa per iniziare un tour lontano dalle loro terre, che partirà dalla Thailandia. Marquez potrà già festeggiare un altro titolo mondiale in terra thailandese, ma a regalare spettacolo saranno anche i giovani di Moto3 ...

VIDEO Moto2 - Luca Marini GP Aragon 2019 : “Sono molto soddisfatto - da qui dobbiamo ripartire per fare sempre meglio” : È un Luca Marini quasi totalmente soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni Sky al termine del GP di Aragon 2019 di Moto2, concluso al quarto posto dopo una bella battaglia con tre piloti tosti come Brad Binder, Jorge Navarro e Alex Marquez. Il marchigiano ritiene che si stia lavorando molto bene all’interno del box e che risultati come questo aiutino in vista del futuro, a partire dalla Thailandia. “Aragon è una pista che ...