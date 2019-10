Lotteria degli scontrini | funzionerà così | tre premi al mese | da 50 a 10 mila euro

Lotteria degli scontrini - dopo due anni di rinvii partirà a gennaio. Per i consumatori in palio premi fino a 1 milione di euro : In Portogallo ha avuto notevole successo nel ridurre l’evasione, mentre l’esperimento fatto in Slovacchia ha portato introiti inferiori alle aspettative. Anche Albania, Romania e Malta organizzano estrazioni periodiche che premiano chi ha in tasca il documento fiscale con il numero vincente. In Italia la Lotteria degli scontrini, evocata da Giuseppe Conte a margine dell’assemblea dell’Onu, entrerà in vigore il prossimo ...