L' oroscopo del giorno | lunedì 7 ottobre | Mercurio verso Sagittario | Acquario fortunato

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 6 ottobre 2019) Durante la giornata di, la situazione amorosa dei nativi Gemelli migliorerà sotto ogni punto di vista, mentre Leone riuscirà a chiarire una questione irrisolta che riporterà equilibrio nella vita privata. Bilancia sarà particolarmente ambizioso sul fronte lavorativo, mentre persaranno favoriti i viaggi che amplieranno il loro bagaglio culturale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di2019 per tutti i segni zodiacali. Previsioni astrologiche di, segno per segno Ariete: sarà una giornata senza infamia e senza lode. Meglio aspettare che Venere esca dal vostro segno. In amore troverete serenità e complicità, ma senza osare più di tanto. Se siete single, avrete bisogno di qualcuno che vi ascolti. L'ambito lavorativo non vi darà grandi soddisfazioni, ciò nonostante non si manifesteranno situazioni ...

michele6945 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, domenica 6 ottobre, con la Luna nel segno del Capricorno. Buona lettura, buon like, buon retweet… - nicolaebasta : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, domenica 6 ottobre, con la Luna nel segno del Capricorno. Buona lettura, buon like, buon retweet… - Capricorno_astr : 06/ott/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -