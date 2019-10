LIVE Virtus Bologna-Venezia basket | Serie A in DIRETTA | si parte al PalaDozza | big match

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Ed è subito De Nicolao a mettere a segno la tripla che apre il! Primo possesso21:01 Prima, però, un minuto di applausi per Sveva, la bambina che è diventata un simbolo cestistico per la lotta vana contro un tumore. Di applausi, non di silenzio. 21:00 In campo le due squadre, si! 20:59 QUINTETTI –: Markovic Cournooh Ricci Weems Gamble;: De Nicolao Tonut Bramos Daye Vidmar 20:57 Siamo pronti a vivere la sfida trae Reyer! 20:53 In arrivo la presentazione delle due squadre, seguita dall’esecuzione dell’inno nazionale al20:50 Dieci minuti all’inizio del! 20:45 Da quattro anni le V nere non battono la Reyer, un motivo in più per la formazione di Sasha Djordjevic per mettere a segno un gran colpo contro quella allenata da Walter De ...

