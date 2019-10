LIVE Varese-Fortitudo Bologna basket 49-31 | Serie A in DIRETTA | dominio assoluto

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.47 Incredibile sfuriata finale del secondo parziale da parte diche sale a +18 grazie a Mayo e Simmons spaziali in questo primo tempo: lanon è riuscita a contenere gli attacchi avversari e dovrà scendere in campo con ben altro piglio. FINE SECONDO QUARTO 49-31 MAYO DA TRE! IN FACCIA AD ARADORI! CHE PARTITA! 46-31 Non sbaglia Vene al tiro libero. 45-31 VENE! Finta da tre punti, entra in area, segna e ottiene il fallo. 43-31 Tambone! Non sbaglia in area. 41-31 2/2 di Aradori. 41-29 Jakovics!!! Da tre! Fenomenale il #7. 38-29 Non sbaglia Robertson dal tiro libero. 38-28 VENE! DALL’ARCO! Torna a segnare da tre dopo la tripla iniziale. 35-28 ROBERTSON! DA TRE! -7. 35-25 Ancora Jakovics! +10 dei padroni di casa. 33-25 JAKOVICS! DALL’ARCO! +8. 30-25 Vene! +5 dei padroni di casa. 28-25 ...

